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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 лис, 2024 14:31
Wirująświatła написав: Бетон написав:
на Соф. Борщаге 16 первых классов.
был там один раз в районе софия резидентс. Думаю Китай отдыхает с такой плотностью населения. ПОХ точно отдыхает.
а в тот же самый миг в 2018 году уже построена школа на Урсусе. и ещё строится новая школа. Строится школа супер современного формата. и в неё будут ходить школьники-украинцы.
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Додано: Суб 09 лис, 2024 14:37
Frant написав: Бетон написав: UA написав:
Садиков нет
садики по 10тыс с рыла в месяц откроются быстро.
на Соф. Борщаге 16 первых классов. Мне даже интересно набор букв: А, Б, В, Г, ЙКЛМН
Это ж позор. Сколько паевых взносов украдено? где школы?
в 2014 мой паевой взнос за малоквартирный дом был 800 тысяч. знаете куда силь голова сказал отнести бабки? местной церкви московского патриархата
Яка зарплата у українського вчителя в державній школі?
Чи знає місцева публіка?
Ну і яка зарплата була до війни у інженерів, математиків фізиків хіміків?
до нас в школу в Києві після ганебного звільнення вчительки після побиття дитини і совкових макаренковських прийомів тиску на дітей, місяць не можуть знайти вчителя.
знайшли. в сумській області. Заслужений вчитель, своя методологія. як вона з сімєю переїхала до Києва за зарплату на дві ставки? зняли якусь кімнату.
це ж сюреалізм. прокурори отримують мільон в рік, а вчитель не може знаяти квартиру.
поясніть люди, що з вами
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Додано: Суб 09 лис, 2024 14:39
Бетон
поясніть люди, що з вами
Ви «варшавські» вчителям за скільки здавали?
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Hotab
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Додано: Суб 09 лис, 2024 14:40
Бетон написав:
знайшли. в сумській області. Заслужений вчитель, своя методологія. як вона з сімєю переїхала до Києва за зарплату на дві ставки? зняли якусь кімнату.
могу поспорить сгноят. Не один нормальный человек в нашей гос.школе работать не сможет.
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Wirująświatła
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Додано: Суб 09 лис, 2024 14:42
Wirująświatła
могу поспорить сгноят.
Ну хоча б взяли. Не всіх брали психологами..
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Hotab
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Додано: Суб 09 лис, 2024 14:44
Hotab написав:Wirująświatła
могу поспорить сгноят.
Ну хоча б взяли. Не всіх брали психологами..
Людей із зовнішніми ознаками шизофреніі психологами в школу не беруть
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Investor_K
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Додано: Суб 09 лис, 2024 14:46
Investor_K написав:
Людей із зовнішніми ознаками шизофреніі психологами в школу не беруть
поэтому вас не взяли? ваша ава - ваш диагноз.
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Wirująświatła
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Додано: Суб 09 лис, 2024 14:47
Бетон
Бетон написав: Frant написав:
Яка зарплата у українського вчителя в державній школі?
Чи знає місцева публіка?
Ну і яка зарплата була до війни у інженерів, математиків фізиків хіміків?
до нас в школу в Києві після ганебного звільнення вчительки після побиття дитини і совкових макаренковських прийомів тиску на дітей, місяць не можуть знайти вчителя.
знайшли. в сумській області. Заслужений вчитель, своя методологія. як вона з сімєю переїхала до Києва за зарплату на дві ставки? зняли якусь кімнату.
це ж сюреалізм. прокурори отримують мільон в рік, а вчитель не може знаяти квартиру.поясніть люди, що з вами
, скажіть чесно, ви зі своїх доходів заплатили 18% ПДФО? напевне, ні.
чи ви це питання перед дзеркалом задаєте?
а в інженерів так 20-30-40 т грн, на квартиру в Києві не вистачить...
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Додано: Суб 09 лис, 2024 14:53
Investor_K написав: Hotab написав:Wirująświatła
могу поспорить сгноят.
Ну хоча б взяли. Не всіх брали психологами..
Людей із зовнішніми ознаками шизофреніі психологами в школу не беруть
Зате ТЦК не чіпає. Он бітон каже всі з Ірпеня-Бучі-Гостомеля лише в багажнику їдуть, а віталік сміливо з незвичною посмішкою через БП..
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Hotab
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