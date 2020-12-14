Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
садики по 10тыс с рыла в месяц откроются быстро. на Соф. Борщаге 16 первых классов. Мне даже интересно набор букв: А, Б, В, Г, ЙКЛМН
Это ж позор. Сколько паевых взносов украдено? где школы?
в 2014 мой паевой взнос за малоквартирный дом был 800 тысяч. знаете куда силь голова сказал отнести бабки? местной церкви московского патриархата
Яка зарплата у українського вчителя в державній школі? Чи знає місцева публіка?
Ну і яка зарплата була до війни у інженерів, математиків фізиків хіміків?
до нас в школу в Києві після ганебного звільнення вчительки після побиття дитини і совкових макаренковських прийомів тиску на дітей, місяць не можуть знайти вчителя. знайшли. в сумській області. Заслужений вчитель, своя методологія. як вона з сімєю переїхала до Києва за зарплату на дві ставки? зняли якусь кімнату. це ж сюреалізм. прокурори отримують мільон в рік, а вчитель не може знаяти квартиру. поясніть люди, що з вами
Frant написав:Яка зарплата у українського вчителя в державній школі? Чи знає місцева публіка?
Ну і яка зарплата була до війни у інженерів, математиків фізиків хіміків?
до нас в школу в Києві після ганебного звільнення вчительки після побиття дитини і совкових макаренковських прийомів тиску на дітей, місяць не можуть знайти вчителя. знайшли. в сумській області. Заслужений вчитель, своя методологія. як вона з сімєю переїхала до Києва за зарплату на дві ставки? зняли якусь кімнату. це ж сюреалізм. прокурори отримують мільон в рік, а вчитель не може знаяти квартиру. поясніть люди, що з вами
Бетон, скажіть чесно, ви зі своїх доходів заплатили 18% ПДФО? напевне, ні.
чи ви це питання перед дзеркалом задаєте?
а в інженерів так 20-30-40 т грн, на квартиру в Києві не вистачить...
«У деяких ЖК Києва досі не запустили опалення через компанії, що їх обслуговують.
Серед таких – будинки на вулиці Кудрявській, 13-19. Там тепло постачають від приватної дахової котельні, яку обслуговує ТОВ «Інкор Енерго Трейд». Компанія не підготувала котельню технічно й має проблеми з договорами з Нафтогазом й Київгазом. Через це роботи зараз там проводить інша компанія.
Також опалення досі не запустили у кількох ЖК в Солом’янському районі, де котельні обслуговує ТОВ «Астра-Терм». Керівники компанії мають великі борги, пояснює КМДА, тому питання опалення тепер вирішує ОСББ»