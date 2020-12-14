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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12074120751207612077>
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 14:31

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:на Соф. Борщаге 16 первых классов.
был там один раз в районе софия резидентс. Думаю Китай отдыхает с такой плотностью населения. ПОХ точно отдыхает.

а в тот же самый миг в 2018 году уже построена школа на Урсусе. и ещё строится новая школа. Строится школа супер современного формата. и в неё будут ходить школьники-украинцы.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 14:37

  Frant написав:
  Бетон написав:
  UA написав:Садиков нет
садики по 10тыс с рыла в месяц откроются быстро.
на Соф. Борщаге 16 первых классов. Мне даже интересно набор букв: А, Б, В, Г, ЙКЛМН

Это ж позор. Сколько паевых взносов украдено? где школы?

в 2014 мой паевой взнос за малоквартирный дом был 800 тысяч. знаете куда силь голова сказал отнести бабки? местной церкви московского патриархата

Яка зарплата у українського вчителя в державній школі?
Чи знає місцева публіка?

Ну і яка зарплата була до війни у інженерів, математиків фізиків хіміків?

до нас в школу в Києві після ганебного звільнення вчительки після побиття дитини і совкових макаренковських прийомів тиску на дітей, місяць не можуть знайти вчителя.
знайшли. в сумській області. Заслужений вчитель, своя методологія. як вона з сімєю переїхала до Києва за зарплату на дві ставки? зняли якусь кімнату.
це ж сюреалізм. прокурори отримують мільон в рік, а вчитель не може знаяти квартиру.
поясніть люди, що з вами
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 14:39

Бетон

поясніть люди, що з вами


Ви «варшавські» вчителям за скільки здавали?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 14:40

  Бетон написав:знайшли. в сумській області. Заслужений вчитель, своя методологія. як вона з сімєю переїхала до Києва за зарплату на дві ставки? зняли якусь кімнату.
могу поспорить сгноят. Не один нормальный человек в нашей гос.школе работать не сможет.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 14:42

Wirująświatła


могу поспорить сгноят.


Ну хоча б взяли. Не всіх брали психологами..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 14:44

  Hotab написав:Wirująświatła


могу поспорить сгноят.


Ну хоча б взяли. Не всіх брали психологами..

Людей із зовнішніми ознаками шизофреніі психологами в школу не беруть
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 14:46

  Investor_K написав:Людей із зовнішніми ознаками шизофреніі психологами в школу не беруть
поэтому вас не взяли? ваша ава - ваш диагноз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 14:47

  Бетон написав:
  Frant написав:Яка зарплата у українського вчителя в державній школі?
Чи знає місцева публіка?

Ну і яка зарплата була до війни у інженерів, математиків фізиків хіміків?

до нас в школу в Києві після ганебного звільнення вчительки після побиття дитини і совкових макаренковських прийомів тиску на дітей, місяць не можуть знайти вчителя.
знайшли. в сумській області. Заслужений вчитель, своя методологія. як вона з сімєю переїхала до Києва за зарплату на дві ставки? зняли якусь кімнату.
це ж сюреалізм. прокурори отримують мільон в рік, а вчитель не може знаяти квартиру.
поясніть люди, що з вами

Бетон, скажіть чесно, ви зі своїх доходів заплатили 18% ПДФО? напевне, ні.

чи ви це питання перед дзеркалом задаєте? :D

а в інженерів так 20-30-40 т грн, на квартиру в Києві не вистачить...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 14:53

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Wirująświatła


могу поспорить сгноят.


Ну хоча б взяли. Не всіх брали психологами..

Людей із зовнішніми ознаками шизофреніі психологами в школу не беруть

Зате ТЦК не чіпає. Он бітон каже всі з Ірпеня-Бучі-Гостомеля лише в багажнику їдуть, а віталік сміливо з незвичною посмішкою через БП..


ваш диагноз.


А хто лікар, який ставить діагнози? Яка у нього практика, крім «не взяли в школу психологом»??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 15:10

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

«У деяких ЖК Києва досі не запустили опалення через компанії, що їх обслуговують.

Серед таких – будинки на вулиці Кудрявській, 13-19. Там тепло постачають від приватної дахової котельні, яку обслуговує ТОВ «Інкор Енерго Трейд». Компанія не підготувала котельню технічно й має проблеми з договорами з Нафтогазом й Київгазом. Через це роботи зараз там проводить інша компанія.

Також опалення досі не запустили у кількох ЖК в Солом’янському районі, де котельні обслуговує ТОВ «Астра-Терм». Керівники компанії мають великі борги, пояснює КМДА, тому питання опалення тепер вирішує ОСББ»

https://www.village.com.ua/village/city ... _JjrZUghpg
kingkongovets
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