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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 лис, 2024 15:40
Investor_K написав: Hotab написав:Wirująświatła
могу поспорить сгноят.
Ну хоча б взяли. Не всіх брали психологами..
Людей із зовнішніми ознаками шизофреніі психологами в школу не беруть
А похожих на панду олдпенсионного возраста?
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Додано: Суб 09 лис, 2024 18:10
Shaman написав:
Бетон
Бетон написав:
Яка зарплата у українського вчителя в державній школі?
Чи знає місцева публіка?
Ну і яка зарплата була до війни у інженерів, математиків фізиків хіміків?
до нас в школу в Києві після ганебного звільнення вчительки після побиття дитини і совкових макаренковських прийомів тиску на дітей, місяць не можуть знайти вчителя.
знайшли. в сумській області. Заслужений вчитель, своя методологія. як вона з сімєю переїхала до Києва за зарплату на дві ставки? зняли якусь кімнату.
це ж сюреалізм. прокурори отримують мільон в рік, а вчитель не може знаяти квартиру.поясніть люди, що з вами
, скажіть чесно, ви зі своїх доходів заплатили 18% ПДФО? напевне, ні.
чи ви це питання перед дзеркалом задаєте?
а в інженерів так 20-30-40 т грн, на квартиру в Києві не вистачить...
Я сплатив все. При продажу квартир по повній вартості.
Вас не цікавить, куди витратили мої податки? Вас цікавить тільки як ще мене обдерти?
Напишіть мені, куди мої гроші ділись? Я можу особисто начислити зарплату вчителям? Чи це сотні тисяч чиновників сидять в кабінетах?
Звідки у держслужбовців по 10 ділянок і по 8 квартир? Це я недоплатив щось?
Чому мислення працює от тільки в такому руслі?
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Додано: Суб 09 лис, 2024 18:15
Hotab написав:Бетон
поясніть люди, що з вами
Ви «варшавські» вчителям за скільки здавали?
якщо б і здав, то по ринковій ціні. Може ще вашим улюбленим прокурорам і мєнтам розжалітись і просто подарить квартиру?
Я плачу за харчування, плачу "добровільні внески", повністю купую всі підручники, ремонтую клас. Що ще мені треба, селити вчителів? Директору зимні шини купити на її новий Х5? Що ще?
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Додано: Суб 09 лис, 2024 18:20
Бетон написав: Shaman написав:
Бетон
Бетон написав:
Яка зарплата у українського вчителя в державній школі?
Чи знає місцева публіка?
Ну і яка зарплата була до війни у інженерів, математиків фізиків хіміків?
до нас в школу в Києві після ганебного звільнення вчительки після побиття дитини і совкових макаренковських прийомів тиску на дітей, місяць не можуть знайти вчителя.
знайшли. в сумській області. Заслужений вчитель, своя методологія. як вона з сімєю переїхала до Києва за зарплату на дві ставки? зняли якусь кімнату.
це ж сюреалізм. прокурори отримують мільон в рік, а вчитель не може знаяти квартиру.поясніть люди, що з вами
, скажіть чесно, ви зі своїх доходів заплатили 18% ПДФО? напевне, ні.
чи ви це питання перед дзеркалом задаєте?
а в інженерів так 20-30-40 т грн, на квартиру в Києві не вистачить...
Я сплатив все. При продажу квартир по повній вартості.
Вас не цікавить, куди витратили мої податки? Вас цікавить тільки як ще мене обдерти?
Напишіть мені, куди мої гроші ділись? Я можу особисто начислити зарплату вчителям? Чи це сотні тисяч чиновників сидять в кабінетах?
Звідки у держслужбовців по 10 ділянок і по 8 квартир? Це я недоплатив щось?
Чому мислення працює от тільки в такому руслі?
ви граєтесь словами, але напевне маєте на увазі, що сплатили податки при купівлі-продажу квартир. у вас був бізнес, там хоч ФОП був? мене не надто хвилює сплата вами податків, я чесно скажу, що хоча переважна більшість я отримував білу зп, на деяких роботах були нюанси.
але не треба так пафосно казати - чиновники - це тій же нарід. й гадаю більшість якби була на місці чиновників, крала б так само. людей, які вважають, що треба жити чесно - напевне менше половини поки що. це й через бідність, але й через ментальність. так, вже 30 років незалежності, але оця радянська звичка, що взяти шось на підприємстві - це навіть не крадіжка, ще актуальна.
а наші бізнесмени, які почали в 90х - це хто? червоні директори, парторги, комсорги та так звані "цеховики" - звідки там культура бізнесу?
ваші податки пішли на виплату зп тих же вчителів, лікарів. а от ваш сусід податки не заплатив. й таких половина країни. оця статистика, що платників лише 10 млн з 20 млн - вона давно існує
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 09 лис, 2024 18:23, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 09 лис, 2024 18:21
немає більш затятих критиків влади і борцунів з корупцію з диванів, ніж ухилянти, які гасяться від призову
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Суб 09 лис, 2024 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 лис, 2024 18:22
В мене було ТОВ 14 років. Платило все. Вам подібні все знищили. Все закрито. Нікого більше нема.
Радуйтесь
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Бетон
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Додано: Суб 09 лис, 2024 18:24
Більше того, я вас, борці чужими руками, буду ненавидіти більше путіна, все життя
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Додано: Суб 09 лис, 2024 18:25
kingkongovets написав:
немає більш затятих критиків влади і борцунов з корупцію з диванів, ніж ухилянти, які гасяться від призову
Сказав "заброньований" чиновник КМДА.
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Додано: Суб 09 лис, 2024 18:26
Бетон написав:
В мене було ТОВ 14 років. Платило все
. Вам подібні все знищили
. Все закрито. Нікого більше нема.
Радуйтесь
повірю вам на слово, хоча скільки не бачив приватних ТОВок - буди різні варіанти.
ви й зп повну платили робітникам?
тоді ви герой
але до чого тут я? я на державу не працював жодного дня. ні, збрехав. інколи розважаюсь, викладаю - але якщо порівняти оплату та затрачений час, то це так, благодійність
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Додано: Суб 09 лис, 2024 18:26
Бетон написав:
Більше того, я вас, борці чужими руками, буду ненавидіти більше путіна, все життя
Неповірите, але їм війна вигідна, все спишуть, ярди можна красти без будь-якої кари.
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