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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12075120761207712078>
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 15:40

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Wirująświatła


могу поспорить сгноят.


Ну хоча б взяли. Не всіх брали психологами..

Людей із зовнішніми ознаками шизофреніі психологами в школу не беруть

А похожих на панду олдпенсионного возраста?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 18:10

  Shaman написав:
  Бетон написав:Яка зарплата у українського вчителя в державній школі?
Чи знає місцева публіка?

Ну і яка зарплата була до війни у інженерів, математиків фізиків хіміків?
до нас в школу в Києві після ганебного звільнення вчительки після побиття дитини і совкових макаренковських прийомів тиску на дітей, місяць не можуть знайти вчителя.
знайшли. в сумській області. Заслужений вчитель, своя методологія. як вона з сімєю переїхала до Києва за зарплату на дві ставки? зняли якусь кімнату.
це ж сюреалізм. прокурори отримують мільон в рік, а вчитель не може знаяти квартиру.
поясніть люди, що з вами

Бетон, скажіть чесно, ви зі своїх доходів заплатили 18% ПДФО? напевне, ні.

чи ви це питання перед дзеркалом задаєте? :D

а в інженерів так 20-30-40 т грн, на квартиру в Києві не вистачить...

Я сплатив все. При продажу квартир по повній вартості.
Вас не цікавить, куди витратили мої податки? Вас цікавить тільки як ще мене обдерти?

Напишіть мені, куди мої гроші ділись? Я можу особисто начислити зарплату вчителям? Чи це сотні тисяч чиновників сидять в кабінетах?
Звідки у держслужбовців по 10 ділянок і по 8 квартир? Це я недоплатив щось?
Чому мислення працює от тільки в такому руслі?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 18:15

  Hotab написав:Бетон

поясніть люди, що з вами


Ви «варшавські» вчителям за скільки здавали?

якщо б і здав, то по ринковій ціні. Може ще вашим улюбленим прокурорам і мєнтам розжалітись і просто подарить квартиру?
Я плачу за харчування, плачу "добровільні внески", повністю купую всі підручники, ремонтую клас. Що ще мені треба, селити вчителів? Директору зимні шини купити на її новий Х5? Що ще?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 18:20

  Бетон написав:
  Shaman написав:
  Бетон написав:Яка зарплата у українського вчителя в державній школі?
Чи знає місцева публіка?

Ну і яка зарплата була до війни у інженерів, математиків фізиків хіміків?
до нас в школу в Києві після ганебного звільнення вчительки після побиття дитини і совкових макаренковських прийомів тиску на дітей, місяць не можуть знайти вчителя.
знайшли. в сумській області. Заслужений вчитель, своя методологія. як вона з сімєю переїхала до Києва за зарплату на дві ставки? зняли якусь кімнату.
це ж сюреалізм. прокурори отримують мільон в рік, а вчитель не може знаяти квартиру.
поясніть люди, що з вами

Бетон, скажіть чесно, ви зі своїх доходів заплатили 18% ПДФО? напевне, ні.

чи ви це питання перед дзеркалом задаєте? :D

а в інженерів так 20-30-40 т грн, на квартиру в Києві не вистачить...

Я сплатив все. При продажу квартир по повній вартості.
Вас не цікавить, куди витратили мої податки? Вас цікавить тільки як ще мене обдерти?

Напишіть мені, куди мої гроші ділись? Я можу особисто начислити зарплату вчителям? Чи це сотні тисяч чиновників сидять в кабінетах?
Звідки у держслужбовців по 10 ділянок і по 8 квартир? Це я недоплатив щось?
Чому мислення працює от тільки в такому руслі?

ви граєтесь словами, але напевне маєте на увазі, що сплатили податки при купівлі-продажу квартир. у вас був бізнес, там хоч ФОП був? мене не надто хвилює сплата вами податків, я чесно скажу, що хоча переважна більшість я отримував білу зп, на деяких роботах були нюанси.

але не треба так пафосно казати - чиновники - це тій же нарід. й гадаю більшість якби була на місці чиновників, крала б так само. людей, які вважають, що треба жити чесно - напевне менше половини поки що. це й через бідність, але й через ментальність. так, вже 30 років незалежності, але оця радянська звичка, що взяти шось на підприємстві - це навіть не крадіжка, ще актуальна.

а наші бізнесмени, які почали в 90х - це хто? червоні директори, парторги, комсорги та так звані "цеховики" - звідки там культура бізнесу? :D

ваші податки пішли на виплату зп тих же вчителів, лікарів. а от ваш сусід податки не заплатив. й таких половина країни. оця статистика, що платників лише 10 млн з 20 млн - вона давно існує
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 09 лис, 2024 18:23, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 18:21

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

немає більш затятих критиків влади і борцунів з корупцію з диванів, ніж ухилянти, які гасяться від призову
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 09 лис, 2024 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 18:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В мене було ТОВ 14 років. Платило все. Вам подібні все знищили. Все закрито. Нікого більше нема.
Радуйтесь
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 18:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Більше того, я вас, борці чужими руками, буду ненавидіти більше путіна, все життя
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 18:25

  kingkongovets написав:немає більш затятих критиків влади і борцунов з корупцію з диванів, ніж ухилянти, які гасяться від призову

Сказав "заброньований" чиновник КМДА.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 18:26

  Бетон написав:В мене було ТОВ 14 років. Платило все. Вам подібні все знищили. Все закрито. Нікого більше нема.
Радуйтесь

повірю вам на слово, хоча скільки не бачив приватних ТОВок - буди різні варіанти.
ви й зп повну платили робітникам? :shock: тоді ви герой

але до чого тут я? я на державу не працював жодного дня. ні, збрехав. інколи розважаюсь, викладаю - але якщо порівняти оплату та затрачений час, то це так, благодійність 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 18:26

  Бетон написав:Більше того, я вас, борці чужими руками, буду ненавидіти більше путіна, все життя

Неповірите, але їм війна вигідна, все спишуть, ярди можна красти без будь-якої кари.
BIGor
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