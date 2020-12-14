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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 лис, 2024 18:28
Бетон
буду ненавидіти більше путіна, все життя
Думаю , «чому в мене на пʼятці волдир вискочив», аж ось воно що..
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Додано: Суб 09 лис, 2024 18:33
BIGor написав: Бетон написав:
Більше того, я вас, борці чужими руками, буду ненавидіти більше путіна, все життя
Неповірите, але їм війна вигідна, все спишуть, ярди можна красти без будь-якої кари.
Вірю. Знаю. Гребуть бабло лопатой. Їм війна мати рідна
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Додано: Суб 09 лис, 2024 18:35
BIGor написав: Бетон написав:
Більше того, я вас, борці чужими руками, буду ненавидіти більше путіна, все життя
Неповірите, але їм війна вигідна, все спишуть, ярди можна красти без будь-якої кари.
та-та, BIGor
, давайте поговоримо, звідки ж в погранців та МСЕК ці мільйони - який ваш внесок?
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Додано: Суб 09 лис, 2024 18:51
трошки не по темі, але як працюють наші чиновники
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