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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12075120761207712078
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 18:28

Бетон

буду ненавидіти більше путіна, все життя


Думаю , «чому в мене на пʼятці волдир вискочив», аж ось воно що..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 18:33

  BIGor написав:
  Бетон написав:Більше того, я вас, борці чужими руками, буду ненавидіти більше путіна, все життя

Неповірите, але їм війна вигідна, все спишуть, ярди можна красти без будь-якої кари.

Вірю. Знаю. Гребуть бабло лопатой. Їм війна мати рідна
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 18:35

  BIGor написав:
  Бетон написав:Більше того, я вас, борці чужими руками, буду ненавидіти більше путіна, все життя

Неповірите, але їм війна вигідна, все спишуть, ярди можна красти без будь-якої кари.

та-та, BIGor, давайте поговоримо, звідки ж в погранців та МСЕК ці мільйони - який ваш внесок? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 18:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

трошки не по темі, але як працюють наші чиновники
Shaman
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