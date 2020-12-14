Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Яка зарплата у українського вчителя в державній школі? Чи знає місцева публіка?
Ну і яка зарплата була до війни у інженерів, математиків фізиків хіміків? до нас в школу в Києві після ганебного звільнення вчительки після побиття дитини і совкових макаренковських прийомів тиску на дітей, місяць не можуть знайти вчителя. знайшли. в сумській області. Заслужений вчитель, своя методологія. як вона з сімєю переїхала до Києва за зарплату на дві ставки? зняли якусь кімнату. це ж сюреалізм. прокурори отримують мільон в рік, а вчитель не може знаяти квартиру. поясніть люди, що з вами
Бетон, скажіть чесно, ви зі своїх доходів заплатили 18% ПДФО? напевне, ні.
чи ви це питання перед дзеркалом задаєте?
а в інженерів так 20-30-40 т грн, на квартиру в Києві не вистачить...
Я сплатив все. При продажу квартир по повній вартості. Вас не цікавить, куди витратили мої податки? Вас цікавить тільки як ще мене обдерти?
Напишіть мені, куди мої гроші ділись? Я можу особисто начислити зарплату вчителям? Чи це сотні тисяч чиновників сидять в кабінетах? Звідки у держслужбовців по 10 ділянок і по 8 квартир? Це я недоплатив щось? Чому мислення працює от тільки в такому руслі?
якщо б і здав, то по ринковій ціні. Може ще вашим улюбленим прокурорам і мєнтам розжалітись і просто подарить квартиру? Я плачу за харчування, плачу "добровільні внески", повністю купую всі підручники, ремонтую клас. Що ще мені треба, селити вчителів? Директору зимні шини купити на її новий Х5? Що ще?
Бетон написав:Яка зарплата у українського вчителя в державній школі? Чи знає місцева публіка?
Ну і яка зарплата була до війни у інженерів, математиків фізиків хіміків? до нас в школу в Києві після ганебного звільнення вчительки після побиття дитини і совкових макаренковських прийомів тиску на дітей, місяць не можуть знайти вчителя. знайшли. в сумській області. Заслужений вчитель, своя методологія. як вона з сімєю переїхала до Києва за зарплату на дві ставки? зняли якусь кімнату. це ж сюреалізм. прокурори отримують мільон в рік, а вчитель не може знаяти квартиру. поясніть люди, що з вами
Бетон, скажіть чесно, ви зі своїх доходів заплатили 18% ПДФО? напевне, ні.
чи ви це питання перед дзеркалом задаєте?
а в інженерів так 20-30-40 т грн, на квартиру в Києві не вистачить...
Я сплатив все. При продажу квартир по повній вартості. Вас не цікавить, куди витратили мої податки? Вас цікавить тільки як ще мене обдерти?
Напишіть мені, куди мої гроші ділись? Я можу особисто начислити зарплату вчителям? Чи це сотні тисяч чиновників сидять в кабінетах? Звідки у держслужбовців по 10 ділянок і по 8 квартир? Це я недоплатив щось? Чому мислення працює от тільки в такому руслі?
ви граєтесь словами, але напевне маєте на увазі, що сплатили податки при купівлі-продажу квартир. у вас був бізнес, там хоч ФОП був? мене не надто хвилює сплата вами податків, я чесно скажу, що хоча переважна більшість я отримував білу зп, на деяких роботах були нюанси.
але не треба так пафосно казати - чиновники - це тій же нарід. й гадаю більшість якби була на місці чиновників, крала б так само. людей, які вважають, що треба жити чесно - напевне менше половини поки що. це й через бідність, але й через ментальність. так, вже 30 років незалежності, але оця радянська звичка, що взяти шось на підприємстві - це навіть не крадіжка, ще актуальна.
а наші бізнесмени, які почали в 90х - це хто? червоні директори, парторги, комсорги та так звані "цеховики" - звідки там культура бізнесу?
ваші податки пішли на виплату зп тих же вчителів, лікарів. а от ваш сусід податки не заплатив. й таких половина країни. оця статистика, що платників лише 10 млн з 20 млн - вона давно існує
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 09 лис, 2024 18:23, всього редагувалось 2 разів.
Від вересня до жовтня 2022 року представник поліції під час слідчого експерименту тричі займався сексом з повіями та заплатив за це 4500 грн. У листопаді 2022 року ще один представник поліції скористався послугами повій, заплативши за це 1600 грн. У січні 2023 року ще два представники копів провели слідчі експерименти та зайнялись сексом з повіями. За це вони заплатили 2000 та 5000 грн. Після цього підозрюваних затримала поліція.
На суді жінки провину заперечували. Усі вони стверджували, що не були сутенерками, а лише займались проституцією. Двоє з них звинуватили поліцію у «помсті», бо мовляв копи пропонували працювати на них, проте ті відмовились.
навіть не знаю, що й сказати... те, що взяли після того, як відмовились платити, - от взагалі не здивуюсь... все це треба декриміналізувати...
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 09 лис, 2024 19:25, всього редагувалось 2 разів.