Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Більше того, я вас, борці чужими руками, буду ненавидіти більше путіна, все життя
Был в свое время известный бретер, с не менее известной фамилией,благодаря своему племяннику (не суть). В общем он только убил на дуелях 11 человек за всю жизнь.Ближе к зрелости он остепенился,женился,завел детей. И вот у него дети умирали, тогда по много рожали, и они умирали у него один за другим,после смерти очередного ребенка он доставал список убитых собой, перечеркивал фамилию убитого и писал рядом "квит". Вот это я понимаю отплата. Когда конченная тварь еще жива, хоронит своих детей и прекрасно понимает за что ему прилетело. А сейчас закон кармы слабо стал работать. Очевидно, Господь перестал воспитывать грешников, и просто приговорил все человечество к уничтожению Кстати, 11 детей умерло, 12-ая девочка таки выжила.
О-о-о, пригноблений москвоязичний пролетаріат вчергове розриває ланцюги, нинішні будівники собачих будок - нащадки адептів матеріалізму, натуральності економіки вже "в итоге, мы все понимаем чем все это закончится, и это будет к лучшему". Анумо, уточніть зміст вашого розуміння: що має закінчитися, і що таке "к лучшему". У соціумі в основі будь-якого процесу, у тому числі і економічного розвитку, лежить ІДЕЯ, втілення якої потребує наявності особливої системи - апапрату управління з його чотирма основними функціями: планування, організація, мотивація і контроль. Зрозуміло, що ця система не є фінальним продуцентом матеріальних речей, але без неї ці речі не з"являться. Більше того, для захисту і продуцентів (робітників), і управлінців/ідеологів суспільство задіяло особливу організацію охорони і оборони, до останньої, зокрема, входять і пілоти гвинтокрилів. Це якщо стисло пояснювати пролетаріату складну систему організації суспільства. Тож не варто гегемонам вимагати від професійного льотчика уміння будувати собачі будки, бо це ваша функція.
Бетон написав:Давайте за об'єктивність. Я теж хочу щоб все рухнуло. Може б і купив щось. Ну нема цього. Мені ніхто з продавців не знижуює нічого: 128 куе, я пропоную 120. Ні і все. 55 куе 1к. Тьотка відповіла "гуляй" за що була послана у відповідь https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... Wv56u.html
Мало того, ця хамка ще й податки зверху рахує
Далі. Пропоную дві квартири одразу вартістю по 53 куе, забрати по 51 куе. Ні. Не віддають.
Далі. Варшавский 2. Військовий. Дві однокімнатні квартири: 53 і 53 тисячі. Пропоную за дві - 100 куе. Це при цьому, що Варшавский 2 - утопія без води. Ремонтів там не буде. https://ibb.co/Ks0hc1K
Де обвал? Ніхто нічого не знижує
"объявление не активно" наверное уже ушла?
ну сколько прошу Франта подбросить ссылок на "подешевевшие" варианты не дает гад... напоминает захара с его "проседанием на 10-15% в год"...
Бетон написав:Давайте за об'єктивність. Я теж хочу щоб все рухнуло. Може б і купив щось. Ну нема цього. Мені ніхто з продавців не знижуює нічого: 128 куе, я пропоную 120. Ні і все. 55 куе 1к. Тьотка відповіла "гуляй" за що була послана у відповідь https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... Wv56u.html
Мало того, ця хамка ще й податки зверху рахує
Далі. Пропоную дві квартири одразу вартістю по 53 куе, забрати по 51 куе. Ні. Не віддають.
Далі. Варшавский 2. Військовий. Дві однокімнатні квартири: 53 і 53 тисячі. Пропоную за дві - 100 куе. Це при цьому, що Варшавский 2 - утопія без води. Ремонтів там не буде. https://ibb.co/Ks0hc1K
Де обвал? Ніхто нічого не знижує
"объявление не активно" наверное уже ушла?
ну сколько прошу Франта подбросить ссылок на "подешевевшие" варианты не дает гад... напоминает захара с его "проседанием на 10-15% в год"...