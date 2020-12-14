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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12074120751207612077
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 18:26

  Бетон написав:В мене було ТОВ 14 років. Платило все. Вам подібні все знищили. Все закрито. Нікого більше нема.
Радуйтесь

повірю вам на слово, хоча скільки не бачив приватних ТОВок - буди різні варіанти.
ви й зп повну платили робітникам? :shock: тоді ви герой

але до чого тут я? я на державу не працював жодного дня. ні, збрехав. інколи розважаюсь, викладаю - але якщо порівняти оплату та затрачений час, то це так, благодійність 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 20:26

О-о-о, пригноблений москвоязичний пролетаріат вчергове розриває ланцюги, нинішні будівники собачих будок - нащадки адептів матеріалізму, натуральності економіки вже "в итоге, мы все понимаем чем все это закончится, и это будет к лучшему". Анумо, уточніть зміст вашого розуміння: що має закінчитися, і що таке "к лучшему".
У соціумі в основі будь-якого процесу, у тому числі і економічного розвитку, лежить ІДЕЯ, втілення якої потребує наявності особливої системи - апапрату управління з його чотирма основними функціями: планування, організація, мотивація і контроль. Зрозуміло, що ця система не є фінальним продуцентом матеріальних речей, але без неї ці речі не з"являться. Більше того, для захисту і продуцентів (робітників), і управлінців/ідеологів суспільство задіяло особливу організацію охорони і оборони, до останньої, зокрема, входять і пілоти гвинтокрилів. Це якщо стисло пояснювати пролетаріату складну систему організації суспільства. Тож не варто гегемонам вимагати від професійного льотчика уміння будувати собачі будки, бо це ваша функція.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 20:33

  Бетон написав:Давайте за об'єктивність.
Я теж хочу щоб все рухнуло. Може б і купив щось.
Ну нема цього. Мені ніхто з продавців не знижуює нічого: 128 куе, я пропоную 120. Ні і все.
55 куе 1к. Тьотка відповіла "гуляй" за що була послана у відповідь https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... Wv56u.html

Мало того, ця хамка ще й податки зверху рахує

Далі. Пропоную дві квартири одразу вартістю по 53 куе, забрати по 51 куе. Ні. Не віддають.

Далі. Варшавский 2. Військовий. Дві однокімнатні квартири: 53 і 53 тисячі. Пропоную за дві - 100 куе. Це при цьому, що Варшавский 2 - утопія без води. Ремонтів там не буде.
https://ibb.co/Ks0hc1K


Де обвал? Ніхто нічого не знижує

"объявление не активно"
наверное уже ушла?

ну сколько прошу Франта подбросить ссылок на "подешевевшие" варианты не дает гад...
напоминает захара с его "проседанием на 10-15% в год"...
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 20:35

  Прохожий написав:
  Бетон написав:Давайте за об'єктивність.
Я теж хочу щоб все рухнуло. Може б і купив щось.
Ну нема цього. Мені ніхто з продавців не знижуює нічого: 128 куе, я пропоную 120. Ні і все.
55 куе 1к. Тьотка відповіла "гуляй" за що була послана у відповідь https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... Wv56u.html

Мало того, ця хамка ще й податки зверху рахує

Далі. Пропоную дві квартири одразу вартістю по 53 куе, забрати по 51 куе. Ні. Не віддають.

Далі. Варшавский 2. Військовий. Дві однокімнатні квартири: 53 і 53 тисячі. Пропоную за дві - 100 куе. Це при цьому, що Варшавский 2 - утопія без води. Ремонтів там не буде.
https://ibb.co/Ks0hc1K


Де обвал? Ніхто нічого не знижує

"объявление не активно"
наверное уже ушла?

ну сколько прошу Франта подбросить ссылок на "подешевевшие" варианты не дает гад...
напоминает захара с его "проседанием на 10-15% в год"...

Захар помер?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 20:38

Investor_K
С чего ему помирать то?
Он младше вас лет на тридцать
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 20:41

  барабашов написав:Investor_K
С чего ему помирать то?
Он младше вас лет на тридцать

А де він тоді?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 20:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Investor_K
С чего ему помирать то?
Он младше вас лет на тридцать
Він би просто так форум не покинув, 7 надзвичайно активних років на форумі. Скоріше за все, сталася трагедія. Він ж вже зовсім немолодий був
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 20:54

Investor_K
увы походу...
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 20:55

  Прохожий написав:
  Бетон написав:Давайте за об'єктивність.
Я теж хочу щоб все рухнуло. Може б і купив щось.
Ну нема цього. Мені ніхто з продавців не знижуює нічого: 128 куе, я пропоную 120. Ні і все.
55 куе 1к. Тьотка відповіла "гуляй" за що була послана у відповідь https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... Wv56u.html

Мало того, ця хамка ще й податки зверху рахує

Далі. Пропоную дві квартири одразу вартістю по 53 куе, забрати по 51 куе. Ні. Не віддають.

Далі. Варшавский 2. Військовий. Дві однокімнатні квартири: 53 і 53 тисячі. Пропоную за дві - 100 куе. Це при цьому, що Варшавский 2 - утопія без води. Ремонтів там не буде.
https://ibb.co/Ks0hc1K


Де обвал? Ніхто нічого не знижує

"объявление не активно"
наверное уже ушла?

ну сколько прошу Франта подбросить ссылок на "подешевевшие" варианты не дает гад...
напоминает захара с его "проседанием на 10-15% в год"...

вчера ещё была. видимо, кто-то читает форум
Бетон
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  #<1 ... 12074120751207612077
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