Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Давайте за об'єктивність. Я теж хочу щоб все рухнуло. Може б і купив щось. Ну нема цього. Мені ніхто з продавців не знижуює нічого: 128 куе, я пропоную 120. Ні і все. 55 куе 1к. Тьотка відповіла "гуляй" за що була послана у відповідь https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... Wv56u.html
Мало того, ця хамка ще й податки зверху рахує
Далі. Пропоную дві квартири одразу вартістю по 53 куе, забрати по 51 куе. Ні. Не віддають.
Далі. Варшавский 2. Військовий. Дві однокімнатні квартири: 53 і 53 тисячі. Пропоную за дві - 100 куе. Це при цьому, що Варшавский 2 - утопія без води. Ремонтів там не буде. https://ibb.co/Ks0hc1K
Де обвал? Ніхто нічого не знижує
"объявление не активно" наверное уже ушла?
ну сколько прошу Франта подбросить ссылок на "подешевевшие" варианты не дает гад... напоминает захара с его "проседанием на 10-15% в год"...