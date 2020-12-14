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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12074120751207612077
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 23:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Знову ці шахеди заважатимуть спати людині похилого віку
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 23:26

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Вода в варшавском 2 не подключена уже долго. В этом году, а может и в следующем на ремонты не запустят

тю та вырыли б скважину сделали бювет, территория ж частная? представляю очередь из строителей с канистрами. Главное шоб лифт работал. Больше ничего для ремонта не нужно :D

і овновози цілодобово вжух-вжух
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 23:34

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Вода в варшавском 2 не подключена уже долго. В этом году, а может и в следующем на ремонты не запустят

тю та вырыли б скважину сделали бювет, территория ж частная? представляю очередь из строителей с канистрами. Главное шоб лифт работал. Больше ничего для ремонта не нужно :D

і овновози цілодобово вжух-вжух

Ти коли купиш черговий неліквід?
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 23:41

  Frant написав:коли купиш черговий

коли здадуть попередній, але це не точно
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 23:44

  jump написав:Протягом останніх півроку заміська нерухомість навколо Києва суттєво подешевшала. Навіть попри високий сезон навесні та влітку попит на приватні будинки, котежді і таунхауси суттєво впав.
https://delo.ua/realty/zamiski-budinki- ... ut-438139/

Як зазначив Крикніцький, найбільше постраждав сегмент елітних будинків, попит під час війни на них і так кульгав, а зараз впав найбільше. Тому дорогих об'єктів на ринку переважна більшість: усі хочуть продати, а покупців - катма.

"2024 рік показав неприємну динаміку, що великий капітал виїжджає з країни. Багатші українці виїжджають за кордон або ж виводять кошти, купують нерухомість вже за межами України. Бюджетний сегмент не може виїхати за кордон і тому основний інтерес змістився на дешеві будинки", - наголосив директор агентства.

в 1.5 години від Києва ШРТ можна знайти дідівськи хати від 150К грн. Жити можна, але "сральнік" буде на вулиці.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 23:52

  flyman написав:
  Frant написав:коли купиш черговий

коли здадуть попередній, але це не точно


Встряв копитами в недобуд? Ай-ай-яй!
Frant
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  #<1 ... 12074120751207612077
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