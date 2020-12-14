Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Як зазначив Крикніцький, найбільше постраждав сегмент елітних будинків, попит під час війни на них і так кульгав, а зараз впав найбільше. Тому дорогих об'єктів на ринку переважна більшість: усі хочуть продати, а покупців - катма.
"2024 рік показав неприємну динаміку, що великий капітал виїжджає з країни. Багатші українці виїжджають за кордон або ж виводять кошти, купують нерухомість вже за межами України. Бюджетний сегмент не може виїхати за кордон і тому основний інтерес змістився на дешеві будинки", - наголосив директор агентства.
в 1.5 години від Києва ШРТ можна знайти дідівськи хати від 150К грн. Жити можна, але "сральнік" буде на вулиці.
Бетон написав:Вода в варшавском 2 не подключена уже долго. В этом году, а может и в следующем на ремонты не запустят
тю та вырыли б скважину сделали бювет, территория ж частная? представляю очередь из строителей с канистрами. Главное шоб лифт работал. Больше ничего для ремонта не нужно
і овновози цілодобово вжух-вжух
хлопці, це містобудування а не якась хата. користуючись моментом, Столиця, ви вигребли мільярди бабла у народа, ви не можете побудувати всрату комунальну школу? лобіюєте метро, і не можете з адміністрацією вирішити питання школи, садку? жлоби вонючі
Бетон написав:хлопці, це містобудування а не якась хата. користуючись моментом, Столиця, ви вигребли мільярди бабла у народа, ви не можете побудувати всрату комунальну школу? лобіюєте метро, і не можете з адміністрацією вирішити питання школи, садку? жлоби вонючі
Бетон написав:хлопці, це містобудування а не якась хата. користуючись моментом, Столиця, ви вигребли мільярди бабла у народа, ви не можете побудувати всрату комунальну школу? лобіюєте метро, і не можете з адміністрацією вирішити питання школи, садку? жлоби вонючі