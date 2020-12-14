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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 лис, 2024 00:44
Investor_K написав:
Знову ці шахеди заважатимуть спати людині похилого віку
Запишись в антишахедну мобільну групу, та помстися.
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Додано: Нед 10 лис, 2024 01:11
UA написав: Investor_K написав:
Знову ці шахеди заважатимуть спати людині похилого віку
Запишись в антишахедну мобільну групу, та помстися.
Не советую. В пехоту на раз переведут.
"коготок увяз-всей птичке пропасть"
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Господар Вельзевула
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