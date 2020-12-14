Тому самий надійний варіант, коли близький родич купує квартиру і дарує. Потім, навіть при продажу не потрібно дозвіл від чоловіка.
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Додано: Вів 12 лис, 2024 13:59
Тому самий надійний варіант, коли близький родич купує квартиру і дарує. Потім, навіть при продажу не потрібно дозвіл від чоловіка.
Додано: Вів 12 лис, 2024 18:53
Краще перший варіант з даруванням
Дароване під час шлюбу, при розлученні, не підлягає поділу
Бо куплене в шлюбі, є куплене в шлюбі
І все це - нотаріальне дарування грошей, потім купівля і чоловік від чогось відмовляється ... ну таке собі.
Чоловік може і не відмовитись щось там підписувати
Але залишається, не дай Боже, варіант якщо дружина помре
Тобі почнеться така вистава, що цирк відпочиває, бо чоловік в першій черзі
Додано: Вів 12 лис, 2024 21:09
На Рибальському - одні недобуди, світять мертвими вікнами. З Північного моста добре видно
Додано: Вів 12 лис, 2024 21:16
Додано: Сер 13 лис, 2024 00:27
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
27 людей загинуло в ДТП на дорогах Київщини протягом жовтня
Загалом за минулий місяць на Київщині сталось 181 ДТП з потерпілими, у яких 228 людей отримали ушкодження, а 27 — загинули. Повідомили в Поліції.
це в десятеро більше ніж від шахедів.
але зауважте, ніхто не каже про те, що треба позбутись від авто, хоча їх пошкоджено в сто разів більше
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