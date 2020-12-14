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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12077120781207912080>
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 13:59

  kingkongovets написав:і шо, у всіх цих уявних родичів є документальні підтвердження надходження грошей?
бо якщо вже ймовірність в майбутньому спірних питань ненульова, то це перше, за що вчепляться юристи протилежної сторони

Тому самий надійний варіант, коли близький родич купує квартиру і дарує. Потім, навіть при продажу не потрібно дозвіл від чоловіка.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 18:53

  Бетон написав:
  kingkongovets написав:і шо, у всіх цих уявних родичів є документальні підтвердження надходження грошей?
бо якщо вже ймовірність в майбутньому спірних питань ненульова, то це перше, за що вчепляться юристи протилежної сторони

Знач беру пункт 2 Реуса і по схемі Анни

Краще перший варіант з даруванням
Дароване під час шлюбу, при розлученні, не підлягає поділу

Бо куплене в шлюбі, є куплене в шлюбі
І все це - нотаріальне дарування грошей, потім купівля і чоловік від чогось відмовляється ... ну таке собі.
Чоловік може і не відмовитись щось там підписувати

Але залишається, не дай Боже, варіант якщо дружина помре
Тобі почнеться така вистава, що цирк відпочиває, бо чоловік в першій черзі
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 21:09

На Рибальському - одні недобуди, світять мертвими вікнами. З Північного моста добре видно
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 21:16

  Frant написав:На Рибальському - одні недобуди, світять мертвими вікнами. З Північного моста добре видно

ты на мосту живешь?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 00:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

27 людей загинуло в ДТП на дорогах Київщини протягом жовтня

Загалом за минулий місяць на Київщині сталось 181 ДТП з потерпілими, у яких 228 людей отримали ушкодження, а 27 — загинули. Повідомили в Поліції.

це в десятеро більше ніж від шахедів.

але зауважте, ніхто не каже про те, що треба позбутись від авто, хоча їх пошкоджено в сто разів більше
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 10:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Аналітика яку ми заслужили - з першоі сторінки фінанс юа)

« Зараз на первинному ринку нерухомості фахівці відзначають досить стабільну динаміку. Її все ще складно назвати позитивною, але основне — що вона є стабільною.»

Стабільна динаміка - звучить цікаво)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 10:18

  cherchiltank написав:Аналітика яку ми заслужили - з першоі сторінки фінанс юа)

« Зараз на первинному ринку нерухомості фахівці відзначають досить стабільну динаміку. Її все ще складно назвати позитивною, але основне — що вона є стабільною.»

Стабільна динаміка - звучить цікаво)


flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 12:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Нещодавно у Державній інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ) відбулося засідання комісії щодо звернення інвесторів 11-го будинку ЖК «Рибальський», який не будується вже більше 5 років, але все ще не зданий. Про це пише ТСН.

Проте результат виявився невтішним для групи інвесторів, що прийшли на засідання. Незважаючи на надії та аргументовані вимоги, ДІАМ відмовила у проведенні позапланової перевірки забудовника.

Засідання мало стати можливістю почути позиції всіх сторін. Однак представники забудовника – Андрій Вавриш та його команда з компанії SAGA Development, відповідальні за ЖК «Рибальський», – на засідання не з’явилися, залишивши інвесторів без відповідей на їхні запитання та з подальшими сумнівами в перспективі завершення будівництва. Інвестори зазначають, що Вавриш та його компанія не лише ухиляються від конструктивного діалогу, а й не виконують обіцянок, які час від часу озвучують.

На засіданні інвестори представили документальні докази та фотофіксацію довоєнного і нинішнього стану будівництва.

Зі світлин видно, що прогрес у будівництві мінімальний: фактично, стан об’єкта не змінився від початку війни, а побудовані конструкції поступово руйнуються. Інвестори особливо стурбовані станом фасаду, що вже піддається впливу негоди та без віконних конструкцій потерпає від погіршення погодних умов, які руйнують зроблену внутрішню роботу.

В ДІАМ називають такі перевірки «втручанням у господарську діяльність». Ця позиція ДІАМ, на думку інвесторів, свідомо ігнорує реальні проблеми, залишаючи інспекцію осторонь від відповідальності за якість будівництва в Україні.

Інвестори 11 будинку ЖК «Рибальський» вже висловили готовність боротися за своє житло всіма можливими правовими способами і закликають громадськість і державу втрутитися, щоб захистити їхні

https://3m2.ua/news/diam-vidmovylas-per ... hw0a9Nv-Lg
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 15:43

  Frant написав:На Рибальському - одні недобуди, світять мертвими вікнами. З Північного моста добре видно
Ви також на Троєщині живете? Це правильне рішення!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 16:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:Інвестори 11 будинку ЖК «Рибальський» вже висловили готовність боротися за своє житло всіма можливими правовими способами і закликають громадськість і державу втрутитися, щоб захистити їхні

"Інвестори" віддали кошти за підписані ними папірці, в яких вказано що забудовник/або компанія яка діє в інтересах іншої товки з СФ 1000 грн. нікому нічого не винен/а у цьому житті, щось там можливо збудує і можливо, якщо буде гарний настрій оформить права власності. Тепер вимагають, щоби держава допомогла вирішити проблему, яку вони самі собі створили. Цікаво у них дізнатися за чий рахунок вони бачать вирішення питання. Забрати кошти у ЗСУ, інвалідів, пенсіонерів...?
reus
 
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