Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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kingkongovets написав:Нещодавно у Державній інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ) відбулося засідання комісії щодо звернення інвесторів 11-го будинку ЖК «Рибальський», який не будується вже більше 5 років, але все ще не зданий. Про це пише ТСН.
Проте результат виявився невтішним для групи інвесторів, що прийшли на засідання. Незважаючи на надії та аргументовані вимоги, ДІАМ відмовила у проведенні позапланової перевірки забудовника.
Засідання мало стати можливістю почути позиції всіх сторін. Однак представники забудовника – Андрій Вавриш та його команда з компанії SAGA Development, відповідальні за ЖК «Рибальський», – на засідання не з’явилися, залишивши інвесторів без відповідей на їхні запитання та з подальшими сумнівами в перспективі завершення будівництва. Інвестори зазначають, що Вавриш та його компанія не лише ухиляються від конструктивного діалогу, а й не виконують обіцянок, які час від часу озвучують.
На засіданні інвестори представили документальні докази та фотофіксацію довоєнного і нинішнього стану будівництва.
Зі світлин видно, що прогрес у будівництві мінімальний: фактично, стан об’єкта не змінився від початку війни, а побудовані конструкції поступово руйнуються. Інвестори особливо стурбовані станом фасаду, що вже піддається впливу негоди та без віконних конструкцій потерпає від погіршення погодних умов, які руйнують зроблену внутрішню роботу.
В ДІАМ називають такі перевірки «втручанням у господарську діяльність». Ця позиція ДІАМ, на думку інвесторів, свідомо ігнорує реальні проблеми, залишаючи інспекцію осторонь від відповідальності за якість будівництва в Україні.
Інвестори 11 будинку ЖК «Рибальський» вже висловили готовність боротися за своє житло всіма можливими правовими способами і закликають громадськість і державу втрутитися, щоб захистити їхні