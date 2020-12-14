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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12077120781207912080
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 16:28

  Бетон написав:27 людей загинуло в ДТП на дорогах Київщини протягом жовтня

Загалом за минулий місяць на Київщині сталось 181 ДТП з потерпілими, у яких 228 людей отримали ушкодження, а 27 — загинули. Повідомили в Поліції.

це в десятеро більше ніж від шахедів.

але зауважте, ніхто не каже про те, що треба позбутись від авто, хоча їх пошкоджено в сто разів більше


Я знаю статистку. Чат с тревогами не имею, в укрытия не хожу.
Еще рекомендую узнать статистику смертей от ХОБЛ,инсульта и инфаркта. Можно вообще забить на все после этого.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 16:38

  Investor_K написав:
  Frant написав:На Рибальському - одні недобуди, світять мертвими вікнами. З Північного моста добре видно
Ви також на Троєщині живете? Це правильне рішення!

Зазвичай, для багатьох людей це не жагуче бажання, не усвідомлене рішення, не цільове прагнення, а просто-банально-буденно-тривіально-елементарно-шаблонно: жизнь дала трещину - уехал на.... :oops:
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 16:40

ihorkyiv
ще є ті, що просто «гонять», що живуть на Трої і працюють в АТБ :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 16:41

  kingkongovets написав:Нещодавно у Державній інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ) відбулося засідання комісії щодо звернення інвесторів 11-го будинку ЖК «Рибальський», який не будується вже більше 5 років, але все ще не зданий. Про це пише ТСН.

Проте результат виявився невтішним для групи інвесторів, що прийшли на засідання. Незважаючи на надії та аргументовані вимоги, ДІАМ відмовила у проведенні позапланової перевірки забудовника.

Засідання мало стати можливістю почути позиції всіх сторін. Однак представники забудовника – Андрій Вавриш та його команда з компанії SAGA Development, відповідальні за ЖК «Рибальський», – на засідання не з’явилися, залишивши інвесторів без відповідей на їхні запитання та з подальшими сумнівами в перспективі завершення будівництва. Інвестори зазначають, що Вавриш та його компанія не лише ухиляються від конструктивного діалогу, а й не виконують обіцянок, які час від часу озвучують.

На засіданні інвестори представили документальні докази та фотофіксацію довоєнного і нинішнього стану будівництва.

Зі світлин видно, що прогрес у будівництві мінімальний: фактично, стан об’єкта не змінився від початку війни, а побудовані конструкції поступово руйнуються. Інвестори особливо стурбовані станом фасаду, що вже піддається впливу негоди та без віконних конструкцій потерпає від погіршення погодних умов, які руйнують зроблену внутрішню роботу.

В ДІАМ називають такі перевірки «втручанням у господарську діяльність». Ця позиція ДІАМ, на думку інвесторів, свідомо ігнорує реальні проблеми, залишаючи інспекцію осторонь від відповідальності за якість будівництва в Україні.

Інвестори 11 будинку ЖК «Рибальський» вже висловили готовність боротися за своє житло всіма можливими правовими способами і закликають громадськість і державу втрутитися, щоб захистити їхні

https://3m2.ua/news/diam-vidmovylas-per ... hw0a9Nv-Lg

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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 16:54

  Бетон написав:27 людей загинуло в ДТП на дорогах Київщини протягом жовтня

Загалом за минулий місяць на Київщині сталось 181 ДТП з потерпілими, у яких 228 людей отримали ушкодження, а 27 — загинули. Повідомили в Поліції.

це в десятеро більше ніж від шахедів.

але зауважте, ніхто не каже про те, що треба позбутись від авто, хоча їх пошкоджено в сто разів більше

Ти чомусь не врахуєш людей, які гинуть від московитських обстрілів на прифронтових територіях, а також в Харківській і Сумській областях, від КАБів.
Статистика від Бетона - вельми сумнівна. :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 17:01

  Hotab написав:ihorkyiv
ще є ті, що просто «гонять», що живуть на Трої і працюють в АТБ :lol:

Тобто в очах форумної публіки прагнуть завищити свій реальний статус? Так куди уже "завищувати"? Знизу можуть постукати тільки Бортничі з посадою найманого продавця МАФу. Тут такі популяції відсутні.
ihorkyiv
 
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