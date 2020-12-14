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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12077120781207912080
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 16:40

ihorkyiv
ще є ті, що просто «гонять», що живуть на Трої і працюють в АТБ :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 17:01

  Hotab написав:ihorkyiv
ще є ті, що просто «гонять», що живуть на Трої і працюють в АТБ :lol:

Тобто в очах форумної публіки прагнуть завищити свій реальний статус? Так куди уже "завищувати"? Знизу можуть постукати тільки Бортничі з посадою найманого продавця МАФу. Тут такі популяції відсутні.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 15:17

Напомните, а какой смысл инвестиций в киевский бетон, если ФР в США только за последнее 2 недели дал +10% и более роста в твердой валюте?
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 15:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Sidus написав:Напомните, а какой смысл инвестиций в киевский бетон, если ФР в США только за последнее 2 недели дал +10% и более роста в твердой валюте?
А як там справи з легальним виводом капіталу на фр?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 16:08

  Sidus написав:Напомните, а какой смысл инвестиций в киевский бетон, если ФР в США только за последнее 2 недели дал +10% и более роста в твердой валюте?


напомните, как вывести деньга зарубеж и легализовать их там для дальнейшего инвестирования?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 16:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Что лучше для аренды/продажи 2к в unit.home 2 этаж с видом хохловых или жк старт 2к ? Стоимость одинакова
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 16:44

  Олежан написав:
  Sidus написав:Напомните, а какой смысл инвестиций в киевский бетон, если ФР в США только за последнее 2 недели дал +10% и более роста в твердой валюте?


напомните, как вывести деньга зарубеж и легализовать их там для дальнейшего инвестирования?

Это второй вопрос. Вопрос №1 где бы сейчас был рынок если бы победила Камала Харис. Но и победа Трампа, мне кажется, уже перекуплена. Ведь судя по всему впереди нас ждут торговые войны между США и всеми остальными. Совсем не самый благоприятный фон для дальнейшего роста фондового рынка.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 16:45

  Бетон написав:Что лучше для аренды/продажи 2к в unit.home 2 этаж с видом хохловых или жк старт 2к ? Стоимость одинакова

Юнит. Однозначно. Юнит - совсем другой сегмент.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 17:30

  airmax78 написав:
  Бетон написав:Что лучше для аренды/продажи 2к в unit.home 2 этаж с видом хохловых или жк старт 2к ? Стоимость одинакова

Юнит. Однозначно. Юнит - совсем другой сегмент.

Понял, спасибо.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 18:00

  Бетон написав:Что лучше для аренды/продажи 2к в unit.home 2 этаж с видом хохловых или жк старт 2к ? Стоимость одинакова

какая стоимость?
Олежан
 
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  #<1 ... 12077120781207912080
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