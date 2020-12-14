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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 лис, 2024 16:40
ihorkyiv
ще є ті, що просто «гонять», що живуть на Трої і працюють в АТБ
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Hotab
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Додано: Сер 13 лис, 2024 17:01
Hotab написав:ihorkyiv
ще є ті, що просто «гонять», що живуть на Трої і працюють в АТБ
Тобто в очах форумної публіки прагнуть завищити свій реальний статус? Так куди уже "завищувати"? Знизу можуть постукати тільки Бортничі з посадою найманого продавця МАФу. Тут такі популяції відсутні.
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ihorkyiv
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Додано: Чет 14 лис, 2024 15:17
Напомните, а какой смысл инвестиций в киевский бетон, если ФР в США только за последнее 2 недели дал +10% и более роста в твердой валюте?
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Sidus
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Додано: Чет 14 лис, 2024 15:31
Sidus написав:Напомните, а какой смысл инвестиций в киевский бетон, если ФР в США только за последнее 2 недели дал +10% и более роста в твердой валюте?
А як там справи з легальним виводом капіталу на фр?
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Faceless
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Додано: Чет 14 лис, 2024 16:08
Sidus написав:
Напомните, а какой смысл инвестиций в киевский бетон, если ФР в США только за последнее 2 недели дал +10% и более роста в твердой валюте?
напомните, как вывести деньга зарубеж и легализовать их там для дальнейшего инвестирования?
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Олежан
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Додано: Чет 14 лис, 2024 16:42
Что лучше для аренды/продажи 2к в unit.home 2 этаж с видом хохловых или жк старт 2к ? Стоимость одинакова
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Додано: Чет 14 лис, 2024 16:44
Олежан написав: Sidus написав:
Напомните, а какой смысл инвестиций в киевский бетон, если ФР в США только за последнее 2 недели дал +10% и более роста в твердой валюте?
напомните, как вывести деньга зарубеж и легализовать их там для дальнейшего инвестирования?
Это второй вопрос. Вопрос №1 где бы сейчас был рынок если бы победила Камала Харис. Но и победа Трампа, мне кажется, уже перекуплена. Ведь судя по всему впереди нас ждут торговые войны между США и всеми остальными. Совсем не самый благоприятный фон для дальнейшего роста фондового рынка.
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Додано: Чет 14 лис, 2024 16:45
Бетон написав:
Что лучше для аренды/продажи 2к в unit.home 2 этаж с видом хохловых или жк старт 2к ? Стоимость одинакова
Юнит. Однозначно. Юнит - совсем другой сегмент.
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airmax78
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Додано: Чет 14 лис, 2024 17:30
airmax78 написав: Бетон написав:
Что лучше для аренды/продажи 2к в unit.home 2 этаж с видом хохловых или жк старт 2к ? Стоимость одинакова
Юнит. Однозначно. Юнит - совсем другой сегмент.
Понял, спасибо.
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Додано: Чет 14 лис, 2024 18:00
Бетон написав:
Что лучше для аренды/продажи 2к в unit.home 2 этаж с видом хохловых или жк старт 2к ? Стоимость одинакова
какая стоимость?
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Олежан
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