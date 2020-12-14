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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12078120791208012081
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 18:45

  Олежан написав:
  Бетон написав:Что лучше для аренды/продажи 2к в unit.home 2 этаж с видом хохловых или жк старт 2к ? Стоимость одинакова

какая стоимость?

130 юнит
120 старт. Старт 8 этаж.

Следует вопрос от investor_K: "а буде дешевше?")
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 19:09

  Олежан написав:
  Sidus написав:Напомните, а какой смысл инвестиций в киевский бетон, если ФР в США только за последнее 2 недели дал +10% и более роста в твердой валюте?


напомните, как вывести деньга зарубеж и легализовать их там для дальнейшего инвестирования?


Если это кеш без бумажки подтверждающей источник и при этом приличный обьем - то хз, а если относительно небольой размер или есть бумажка, много способов - все есть на ютубе, хотя валютные ограничения никто не отменял
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 20:49

  Sidus написав:Напомните, а какой смысл инвестиций в киевский бетон, если ФР в США только за последнее 2 недели дал +10% и более роста в твердой валюте?

напомните что вы делаете на ЭТОЙ ветке?
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 20:52

  Sidus написав:
  Олежан написав:
напомните, как вывести деньга зарубеж и легализовать их там для дальнейшего инвестирования?


Если это кеш без бумажки подтверждающей источник и при этом приличный обьем - то хз, а если относительно небольой размер или есть бумажка, много способов - все есть на ютубе, хотя валютные ограничения никто не отменял

отличный совет!
как раз в стиле "глобального инвестора" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 22:27

"Дела в колхозе шли все хуже и хуже.
Председатель составлял планы и кривлялся на видеокамеру, а его главбух - заворачивал в них селёдку.
Колхозники быстро разбегались, на все четыре стороны - от бедности и отсутствия перспектив
Тем временем цены недвижимости колхоза крепких бесхозяйственников - продолжали стремительное падение"
Frant
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