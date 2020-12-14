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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 лис, 2024 18:45
Олежан написав: Бетон написав:
Что лучше для аренды/продажи 2к в unit.home 2 этаж с видом хохловых или жк старт 2к ? Стоимость одинакова
какая стоимость?
130 юнит
120 старт. Старт 8 этаж.
Следует вопрос от investor_K: "а буде дешевше?")
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Додано: Чет 14 лис, 2024 19:09
Олежан написав: Sidus написав:
Напомните, а какой смысл инвестиций в киевский бетон, если ФР в США только за последнее 2 недели дал +10% и более роста в твердой валюте?
напомните, как вывести деньга зарубеж и легализовать их там для дальнейшего инвестирования?
Если это кеш без бумажки подтверждающей источник и при этом приличный обьем - то хз, а если относительно небольой размер или есть бумажка, много способов - все есть на ютубе, хотя валютные ограничения никто не отменял
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Додано: Чет 14 лис, 2024 20:49
Sidus написав:
Напомните, а какой смысл инвестиций в киевский бетон, если ФР в США только за последнее 2 недели дал +10% и более роста в твердой валюте?
напомните что вы делаете на ЭТОЙ ветке?
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Додано: Чет 14 лис, 2024 20:52
Sidus написав: Олежан написав:
напомните, как вывести деньга зарубеж и легализовать их там для дальнейшего инвестирования?
Если это кеш без бумажки подтверждающей источник и при этом приличный обьем - то хз, а если относительно небольой размер или есть бумажка, много способов - все есть на ютубе
, хотя валютные ограничения никто не отменял
отличный совет!
как раз в стиле "глобального инвестора"
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Додано: Чет 14 лис, 2024 22:27
"Дела в колхозе шли все хуже и хуже.
Председатель составлял планы и кривлялся на видеокамеру, а его главбух - заворачивал в них селёдку.
Колхозники быстро разбегались, на все четыре стороны - от бедности и отсутствия перспектив
Тем временем цены недвижимости колхоза крепких бесхозяйственников - продолжали стремительное падение"
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