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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 лис, 2024 18:45
Олежан написав: Бетон написав:
Что лучше для аренды/продажи 2к в unit.home 2 этаж с видом хохловых или жк старт 2к ? Стоимость одинакова
какая стоимость?
130 юнит
120 старт. Старт 8 этаж.
Следует вопрос от investor_K: "а буде дешевше?")
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Додано: Чет 14 лис, 2024 19:09
Олежан написав: Sidus написав:
Напомните, а какой смысл инвестиций в киевский бетон, если ФР в США только за последнее 2 недели дал +10% и более роста в твердой валюте?
напомните, как вывести деньга зарубеж и легализовать их там для дальнейшего инвестирования?
Если это кеш без бумажки подтверждающей источник и при этом приличный обьем - то хз, а если относительно небольой размер или есть бумажка, много способов - все есть на ютубе, хотя валютные ограничения никто не отменял
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Sidus
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Додано: Чет 14 лис, 2024 20:49
Sidus написав:
Напомните, а какой смысл инвестиций в киевский бетон, если ФР в США только за последнее 2 недели дал +10% и более роста в твердой валюте?
напомните что вы делаете на ЭТОЙ ветке?
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Додано: Чет 14 лис, 2024 20:52
Sidus написав: Олежан написав:
напомните, как вывести деньга зарубеж и легализовать их там для дальнейшего инвестирования?
Если это кеш без бумажки подтверждающей источник и при этом приличный обьем - то хз, а если относительно небольой размер или есть бумажка, много способов - все есть на ютубе
, хотя валютные ограничения никто не отменял
отличный совет!
как раз в стиле "глобального инвестора"
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 07:01
В найближчих півроку ціни Кржн просядуть ще на 20-25%. До 30%.
Преміальний сегмент - в декілька разів.
Крєпкіє неКорумповані бесхозяйствєнніки, перед тим, як сісти в петлюрівський вагончик, додерибанять цю територію до ручки, до абсолютного нуля кельвіна, до польського кордону.
Час - до півроку, не більше. На більше не вистачить ні людей, ні територій, ні інших ресурсів - уроди все проїпали за 33 роки.
Записуйте прогноз))))
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Frant
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 07:12
Frant написав:
В найближчих півроку ціни Кржн просядуть ще на 20-25%. До 30%.
Преміальний сегмент - в декілька разів.
Крєпкіє неКорумповані бесхозяйствєнніки, перед тим, як сісти в петлюрівський вагончик, додерибанять цю територію до ручки, до абсолютного нуля кельвіна, до польського кордону.
Час - до півроку, не більше. На більше не вистачить ні людей, ні територій, ні інших ресурсів - уроди все проїпали за 33 роки.
Записуйте прогноз))))
Як фахівець просідання, можеш сказати на скільки просіли ціни з 21го по 24й рік на Кржн? Тільки цифри, без усіляких проклять влади та ін.
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lejko_vit
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 07:19
lejko_vit написав: Frant написав:
В найближчих півроку ціни Кржн просядуть ще на 20-25%. До 30%.
Преміальний сегмент - в декілька разів.
Крєпкіє неКорумповані бесхозяйствєнніки, перед тим, як сісти в петлюрівський вагончик, додерибанять цю територію до ручки, до абсолютного нуля кельвіна, до польського кордону.
Час - до півроку, не більше. На більше не вистачить ні людей, ні територій, ні інших ресурсів - уроди все проїпали за 33 роки.
Записуйте прогноз))))
Як фахівець просідання, можеш сказати на скільки просіли ціни з 21го по 24й рік на Кржн? Тільки цифри, без усіляких проклять влади та ін.
Я можу сказати, що з 2008 по 2024 ціни "вторинки" подешевшали в 2-2,5 раз, "первинки" в 1,5-2 рази.
З 2021 по 2024 - "вторинка" просіла на 20%. Навіть до на 25%, окремий сегмент найвбитішого житла без ремонтів.
"Первинка" - подешевшала менше, але її більшість стала недобудами, на найближче десятиліття
це без врахування інфляції за 16 років. Тобто реально треба ще х1,5.
Додам ."Ремонт в подарунок" - став нормою, в усіх сегментах. Як я і передбачував.
Робити прогнози в стране крепкіх бесхозяйствєнніков - легко і просто. Розвал, деструкціїя, корупція, тотальна бєзнаказанность, анархія і повна нездатність до осмисленного планування хоча би на пару років
.
Уроди збудували тут маленьку расею.
Тому велика расея хоче об'єднати дві території дерибану в одну.
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Frant
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