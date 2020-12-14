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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12079120801208112082>
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 18:45

  Олежан написав:
  Бетон написав:Что лучше для аренды/продажи 2к в unit.home 2 этаж с видом хохловых или жк старт 2к ? Стоимость одинакова

какая стоимость?

130 юнит
120 старт. Старт 8 этаж.

Следует вопрос от investor_K: "а буде дешевше?")
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 19:09

  Олежан написав:
  Sidus написав:Напомните, а какой смысл инвестиций в киевский бетон, если ФР в США только за последнее 2 недели дал +10% и более роста в твердой валюте?


напомните, как вывести деньга зарубеж и легализовать их там для дальнейшего инвестирования?


Если это кеш без бумажки подтверждающей источник и при этом приличный обьем - то хз, а если относительно небольой размер или есть бумажка, много способов - все есть на ютубе, хотя валютные ограничения никто не отменял
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 20:49

  Sidus написав:Напомните, а какой смысл инвестиций в киевский бетон, если ФР в США только за последнее 2 недели дал +10% и более роста в твердой валюте?

напомните что вы делаете на ЭТОЙ ветке?
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 20:52

  Sidus написав:
  Олежан написав:
напомните, как вывести деньга зарубеж и легализовать их там для дальнейшего инвестирования?


Если это кеш без бумажки подтверждающей источник и при этом приличный обьем - то хз, а если относительно небольой размер или есть бумажка, много способов - все есть на ютубе, хотя валютные ограничения никто не отменял

отличный совет!
как раз в стиле "глобального инвестора" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 07:01

В найближчих півроку ціни Кржн просядуть ще на 20-25%. До 30%.
Преміальний сегмент - в декілька разів.

Крєпкіє неКорумповані бесхозяйствєнніки, перед тим, як сісти в петлюрівський вагончик, додерибанять цю територію до ручки, до абсолютного нуля кельвіна, до польського кордону.
Час - до півроку, не більше. На більше не вистачить ні людей, ні територій, ні інших ресурсів - уроди все проїпали за 33 роки.

Записуйте прогноз)))) :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 07:12

  Frant написав:В найближчих півроку ціни Кржн просядуть ще на 20-25%. До 30%.
Преміальний сегмент - в декілька разів.

Крєпкіє неКорумповані бесхозяйствєнніки, перед тим, як сісти в петлюрівський вагончик, додерибанять цю територію до ручки, до абсолютного нуля кельвіна, до польського кордону.
Час - до півроку, не більше. На більше не вистачить ні людей, ні територій, ні інших ресурсів - уроди все проїпали за 33 роки.

Записуйте прогноз)))) :mrgreen:

Як фахівець просідання, можеш сказати на скільки просіли ціни з 21го по 24й рік на Кржн? Тільки цифри, без усіляких проклять влади та ін.
lejko_vit
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 07:19

  lejko_vit написав:
  Frant написав:В найближчих півроку ціни Кржн просядуть ще на 20-25%. До 30%.
Преміальний сегмент - в декілька разів.

Крєпкіє неКорумповані бесхозяйствєнніки, перед тим, як сісти в петлюрівський вагончик, додерибанять цю територію до ручки, до абсолютного нуля кельвіна, до польського кордону.
Час - до півроку, не більше. На більше не вистачить ні людей, ні територій, ні інших ресурсів - уроди все проїпали за 33 роки.

Записуйте прогноз)))) :mrgreen:

Як фахівець просідання, можеш сказати на скільки просіли ціни з 21го по 24й рік на Кржн? Тільки цифри, без усіляких проклять влади та ін.

Я можу сказати, що з 2008 по 2024 ціни "вторинки" подешевшали в 2-2,5 раз, "первинки" в 1,5-2 рази.
З 2021 по 2024 - "вторинка" просіла на 20%. Навіть до на 25%, окремий сегмент найвбитішого житла без ремонтів.
"Первинка" - подешевшала менше, але її більшість стала недобудами, на найближче десятиліття :mrgreen: це без врахування інфляції за 16 років. Тобто реально треба ще х1,5.

Додам ."Ремонт в подарунок" - став нормою, в усіх сегментах. Як я і передбачував.
Робити прогнози в стране крепкіх бесхозяйствєнніков - легко і просто. Розвал, деструкціїя, корупція, тотальна бєзнаказанность, анархія і повна нездатність до осмисленного планування хоча би на пару років :oops: .
Уроди збудували тут маленьку расею.
Тому велика расея хоче об'єднати дві території дерибану в одну.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 10:47

  Прохожий написав:
  Sidus написав:Напомните, а какой смысл инвестиций в киевский бетон, если ФР в США только за последнее 2 недели дал +10% и более роста в твердой валюте?

напомните что вы делаете на ЭТОЙ ветке?


А вы всегда вопросом на вопрос? ) Шалом
Sidus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 10:50

  Прохожий написав:
  Sidus написав:
  Олежан написав:
напомните, как вывести деньга зарубеж и легализовать их там для дальнейшего инвестирования?


Если это кеш без бумажки подтверждающей источник и при этом приличный обьем - то хз, а если относительно небольой размер или есть бумажка, много способов - все есть на ютубе, хотя валютные ограничения никто не отменял

отличный совет!
как раз в стиле "глобального инвестора" :mrgreen:


а что детально расписать как пользоваться вайз или чем-то подобным? я уверен, кто созрел к ФР - смогут разобраться
Sidus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 10:53

  Frant написав:В найближчих півроку ціни Кржн просядуть ще на 20-25%. До 30%.
Преміальний сегмент - в декілька разів.

Крєпкіє неКорумповані бесхозяйствєнніки, перед тим, як сісти в петлюрівський вагончик, додерибанять цю територію до ручки, до абсолютного нуля кельвіна, до польського кордону.
Час - до півроку, не більше. На більше не вистачить ні людей, ні територій, ні інших ресурсів - уроди все проїпали за 33 роки.

Записуйте прогноз)))) :mrgreen:

Я в этом и не сомневаюсь, нас ждут еще темные времена и совсем непонятно сколько в этой стране будет стоить недвига (но точно не этих цен).
А еще неясно для чего ее покупать: раньше был очевиден тренд купи-подожди-продай-заработай, а сейчас что? сейчас недвигу покупают коррупционеры для легализации нелегальных доходов, а вот реальному инвестору какой ризон сейчас влазить? Кому ее потом продавать, если население падает такими темпами? ёАренда? Ну это ок если устраювают 5-6% годовых в долларе, меня не устраивают например
Востаннє редагувалось Sidus в П'ят 15 лис, 2024 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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