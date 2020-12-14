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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 лис, 2024 10:54
lejko_vit написав: Frant написав:
В найближчих півроку ціни Кржн просядуть ще на 20-25%. До 30%.
Преміальний сегмент - в декілька разів.
Крєпкіє неКорумповані бесхозяйствєнніки, перед тим, як сісти в петлюрівський вагончик, додерибанять цю територію до ручки, до абсолютного нуля кельвіна, до польського кордону.
Час - до півроку, не більше. На більше не вистачить ні людей, ні територій, ні інших ресурсів - уроди все проїпали за 33 роки.
Записуйте прогноз))))
Як фахівець просідання, можеш сказати на скільки просіли ціни з 21го по 24й рік на Кржн? Тільки цифри, без усіляких проклять влади та ін.
а давайте с проклятиями лучше
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