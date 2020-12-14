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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 лис, 2024 10:54
lejko_vit написав: Frant написав:
В найближчих півроку ціни Кржн просядуть ще на 20-25%. До 30%.
Преміальний сегмент - в декілька разів.
Крєпкіє неКорумповані бесхозяйствєнніки, перед тим, як сісти в петлюрівський вагончик, додерибанять цю територію до ручки, до абсолютного нуля кельвіна, до польського кордону.
Час - до півроку, не більше. На більше не вистачить ні людей, ні територій, ні інших ресурсів - уроди все проїпали за 33 роки.
Записуйте прогноз))))
Як фахівець просідання, можеш сказати на скільки просіли ціни з 21го по 24й рік на Кржн? Тільки цифри, без усіляких проклять влади та ін.
а давайте с проклятиями лучше
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:23
Sidus написав: Frant написав:
В найближчих півроку ціни Кржн просядуть ще на 20-25%. До 30%.
Преміальний сегмент - в декілька разів.
Крєпкіє неКорумповані бесхозяйствєнніки, перед тим, як сісти в петлюрівський вагончик, додерибанять цю територію до ручки, до абсолютного нуля кельвіна, до польського кордону.
Час - до півроку, не більше. На більше не вистачить ні людей, ні територій, ні інших ресурсів - уроди все проїпали за 33 роки.
Записуйте прогноз))))
Я в этом и не сомневаюсь, нас ждут еще темные времена и совсем непонятно сколько в этой стране будет стоить недвига (но точно не этих цен).
А еще неясно для чего ее покупать: раньше был очевиден тренд купи-подожди-продай-заработай, а сейчас что? сейчас недвигу покупают коррупционеры для легализации нелегальных доходов, а вот реальному инвестору какой ризон сейчас влазить? Кому ее потом продавать, если население падает такими темпами? ёАренда? Ну это ок если устраювают 5-6% годовых в долларе, меня не устраивают например
5-6% з оренди - це жир.
І тримається цей жир на біженцях від війни.
Закінчиться війна - нароТ розбіжиться, хто куди.
Ціни оренди просядуть до 100 дол/міс.
Зараз ремонт в подарунок, а в найближчій перспективі - оренда також в подарунок!
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:51
На сегодняшний день аренда в Киеве 9.8% в долларе.
В Варшаве аналогичная квартира 5%
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 19:18
Frant написав:
Уроди збудували тут маленьку расею.
Тому велика расея хоче об'єднати дві території дерибану в одну.
Ні,тут вже давно расію перевершили і побудували сімбіоз Венесуели,Сомалі і Південної Кореї,а "величний лідор" докерувався,шо половина людей у розшуку,половина зі штрафами у концлагері.У рашці,такой х..ни і близько нема... Ми "кращі"
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