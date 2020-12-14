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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 лис, 2024 20:04
Бетон написав:
На сегодняшний день аренда в Киеве 9.8% в долларе.
В Варшаве аналогичная квартира 5%
Ти вже порахував скільки за єлектрику в Польщі ?
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pesikot
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