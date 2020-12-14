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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12079120801208112082
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 20:04

  Бетон написав:На сегодняшний день аренда в Киеве 9.8% в долларе.
В Варшаве аналогичная квартира 5%

Ти вже порахував скільки за єлектрику в Польщі ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:56

  pesikot написав:
  Бетон написав:На сегодняшний день аренда в Киеве 9.8% в долларе.
В Варшаве аналогичная квартира 5%

Ти вже порахував скільки за єлектрику в Польщі ?

рахую не я, а енергетична компанія.
це в вас тут гопнік ахметов, а у нормальних людей в Європі - конкуренція
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:03

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Бетон написав:На сегодняшний день аренда в Киеве 9.8% в долларе.
В Варшаве аналогичная квартира 5%

Ще б до цієї арифметики знати, на скільки % така квартира у Варшаві дорожча відносно аналогічної в Києві?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:09

  Бетон написав:На сегодняшний день аренда в Киеве 9.8% в долларе.
В Варшаве аналогичная квартира 5%

Ваша помилка, що рахуєте в доларах США. Де Польща і Україна і де США? Читайте Дамодарана, в якій валюті рахувати кеш-флоу: Польща - в злотих, Україна - в гривнях.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:На сегодняшний день аренда в Киеве 9.8% в долларе.
В Варшаве аналогичная квартира 5%

Ти вже порахував скільки за єлектрику в Польщі ?

рахую не я, а енергетична компанія.
це в вас тут гопнік ахметов, а у нормальних людей в Європі - конкуренція
Але з конкуренцією дорожче :)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:13

  Faceless написав:
Бетон написав:
  pesikot написав:Ти вже порахував скільки за єлектрику в Польщі ?

рахую не я, а енергетична компанія.
це в вас тут гопнік ахметов, а у нормальних людей в Європі - конкуренція
Але з конкуренцією дорожче :)

В Польщі нема 5-тьох набільших в Європі АЕС. Навіть однієї нема. Тому там ясно що дорожче.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:31

  BIGor написав:
  Бетон написав:На сегодняшний день аренда в Киеве 9.8% в долларе.
В Варшаве аналогичная квартира 5%

Ваша помилка, що рахуєте в доларах США. Де Польща і Україна і де США? Читайте Дамодарана, в якій валюті рахувати кеш-флоу: Польща - в злотих, Україна - в гривнях.

ну це, скоріше, не помилка, а жахлива недовіра до нац.валюти, яка зламала життя моїм батькам, обнуливши всю їх сберкнижку, потім ці постійні девальвації. в нашій країні все, що чогось варте ніколи не рахуть в гривні. автомобілі, нерухомість, все, що хоч якось коштовне - в баксах.

злотий
хіба це взагалі співставний з гривнею. ясно, що поляки впевнені в своїй валюті.
Бетон
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