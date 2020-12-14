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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 лис, 2024 20:04
Бетон написав:
На сегодняшний день аренда в Киеве 9.8% в долларе.
В Варшаве аналогичная квартира 5%
Ти вже порахував скільки за єлектрику в Польщі ?
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pesikot
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:56
pesikot написав: Бетон написав:
На сегодняшний день аренда в Киеве 9.8% в долларе.
В Варшаве аналогичная квартира 5%
Ти вже порахував скільки за єлектрику в Польщі ?
рахую не я, а енергетична компанія.
це в вас тут гопнік ахметов, а у нормальних людей в Європі - конкуренція
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:03
Бетон написав:
На сегодняшний день аренда в Киеве 9.8% в долларе.
В Варшаве аналогичная квартира 5%
Ще б до цієї арифметики знати, на скільки % така квартира у Варшаві дорожча відносно аналогічної в Києві?
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:09
Бетон написав:
На сегодняшний день аренда в Киеве 9.8% в долларе.
В Варшаве аналогичная квартира 5%
Ваша помилка, що рахуєте в доларах США. Де Польща і Україна і де США? Читайте Дамодарана, в якій валюті рахувати кеш-флоу: Польща - в злотих, Україна - в гривнях.
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:10
Бетон написав: pesikot написав: Бетон написав:
На сегодняшний день аренда в Киеве 9.8% в долларе.
В Варшаве аналогичная квартира 5%
Ти вже порахував скільки за єлектрику в Польщі ?
рахую не я, а енергетична компанія.
це в вас тут гопнік ахметов, а у нормальних людей в Європі - конкуренція
Але з конкуренцією дорожче
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Faceless
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:13
Faceless написав: Бетон написав: pesikot написав:
Ти вже порахував скільки за єлектрику в Польщі ?
рахую не я, а енергетична компанія.
це в вас тут гопнік ахметов, а у нормальних людей в Європі - конкуренція
Але з конкуренцією дорожче
В Польщі нема 5-тьох набільших в Європі АЕС. Навіть однієї нема. Тому там ясно що дорожче.
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:31
BIGor написав: Бетон написав:
На сегодняшний день аренда в Киеве 9.8% в долларе.
В Варшаве аналогичная квартира 5%
Ваша помилка, що рахуєте в доларах США. Де Польща і Україна і де США? Читайте Дамодарана, в якій валюті рахувати кеш-флоу: Польща - в злотих, Україна - в гривнях.
ну це, скоріше, не помилка, а жахлива недовіра до нац.валюти, яка зламала життя моїм батькам, обнуливши всю їх сберкнижку, потім ці постійні девальвації. в нашій країні все, що чогось варте ніколи не рахуть в гривні. автомобілі, нерухомість, все, що хоч якось коштовне - в баксах.
злотий
хіба це взагалі співставний з гривнею. ясно, що поляки впевнені в своїй валюті.
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Бетон
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