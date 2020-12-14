RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12080120811208212083>
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 20:04

  Бетон написав:На сегодняшний день аренда в Киеве 9.8% в долларе.
В Варшаве аналогичная квартира 5%

Ти вже порахував скільки за єлектрику в Польщі ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10641
З нами з: 31.08.09
Подякував: 540 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:56

  pesikot написав:
  Бетон написав:На сегодняшний день аренда в Киеве 9.8% в долларе.
В Варшаве аналогичная квартира 5%

Ти вже порахував скільки за єлектрику в Польщі ?

рахую не я, а енергетична компанія.
це в вас тут гопнік ахметов, а у нормальних людей в Європі - конкуренція
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3870
З нами з: 17.12.22
Подякував: 107 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:03

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Бетон написав:На сегодняшний день аренда в Киеве 9.8% в долларе.
В Варшаве аналогичная квартира 5%

Ще б до цієї арифметики знати, на скільки % така квартира у Варшаві дорожча відносно аналогічної в Києві?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7122
З нами з: 18.03.21
Подякував: 233 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:09

  Бетон написав:На сегодняшний день аренда в Киеве 9.8% в долларе.
В Варшаве аналогичная квартира 5%

Ваша помилка, що рахуєте в доларах США. Де Польща і Україна і де США? Читайте Дамодарана, в якій валюті рахувати кеш-флоу: Польща - в злотих, Україна - в гривнях.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9577
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1376 раз.
Подякували: 1786 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:На сегодняшний день аренда в Киеве 9.8% в долларе.
В Варшаве аналогичная квартира 5%

Ти вже порахував скільки за єлектрику в Польщі ?

рахую не я, а енергетична компанія.
це в вас тут гопнік ахметов, а у нормальних людей в Європі - конкуренція
Але з конкуренцією дорожче :)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35543
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8082 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:13

  Faceless написав:
Бетон написав:
  pesikot написав:Ти вже порахував скільки за єлектрику в Польщі ?

рахую не я, а енергетична компанія.
це в вас тут гопнік ахметов, а у нормальних людей в Європі - конкуренція
Але з конкуренцією дорожче :)

В Польщі нема 5-тьох набільших в Європі АЕС. Навіть однієї нема. Тому там ясно що дорожче.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9577
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1376 раз.
Подякували: 1786 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:31

  BIGor написав:
  Бетон написав:На сегодняшний день аренда в Киеве 9.8% в долларе.
В Варшаве аналогичная квартира 5%

Ваша помилка, що рахуєте в доларах США. Де Польща і Україна і де США? Читайте Дамодарана, в якій валюті рахувати кеш-флоу: Польща - в злотих, Україна - в гривнях.

ну це, скоріше, не помилка, а жахлива недовіра до нац.валюти, яка зламала життя моїм батькам, обнуливши всю їх сберкнижку, потім ці постійні девальвації. в нашій країні все, що чогось варте ніколи не рахуть в гривні. автомобілі, нерухомість, все, що хоч якось коштовне - в баксах.

злотий
хіба це взагалі співставний з гривнею. ясно, що поляки впевнені в своїй валюті.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3870
З нами з: 17.12.22
Подякував: 107 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 14:05

  BIGor написав:
  Бетон написав:На сегодняшний день аренда в Киеве 9.8% в долларе.
В Варшаве аналогичная квартира 5%

Ваша помилка, що рахуєте в доларах США. Де Польща і Україна і де США? Читайте Дамодарана, в якій валюті рахувати кеш-флоу: Польща - в злотих, Україна - в гривнях.

В цинічно знущайтесь
1996 року курс гривні до доллара був 1,75 грн
Гривня впала в 24 рази за 28 років
Цьому треба дітей навчати якщо хочете їм добра.
UA
 
Повідомлень: 9017
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1866 раз.
Подякували: 2288 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 14:09

  Бетон написав:ну це, скоріше, не помилка, а жахлива недовіра до нац.валюти, яка зламала життя моїм батькам, обнуливши всю їх сберкнижку, потім ці постійні девальвації. в нашій країні все, що чогось варте ніколи не рахуть в гривні. автомобілі, нерухомість, все, що хоч якось коштовне - в баксах.

злотий
хіба це взагалі співставний з гривнею. ясно, що поляки впевнені в своїй валюті.

Держава завжди хоче відбирати в українців.
Заощадження, зараз за життям до багатьох прийшли.
UA
 
Повідомлень: 9017
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1866 раз.
Подякували: 2288 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 14:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Держава завжди хоче відбирати в українців.
Заощадження, зараз за життям до багатьох прийшли

Не тільки Україна, а всі країни світу. Просто деякі менш наглі, як США чи Швейцарія, є Україна, а є зовсім наглі, як Аргентина, Туреччина чи Зімбабве.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4134
З нами з: 29.07.22
Подякував: 734 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12080120811208212083>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон, Google Adsense [Bot], januspub і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2504, 2505, 2506
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25058 16726460
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 14:25
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5477747
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56853
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (932)
16.11.2024 14:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.