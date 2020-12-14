Додано: Суб 16 лис, 2024 15:24

Бетон написав: На сегодняшний день аренда в Киеве 9.8% в долларе.

В Варшаве аналогичная квартира 5% На сегодняшний день аренда в Киеве 9.8% в долларе.В Варшаве аналогичная квартира 5%

Да вот тоже интересно откуда почти 10% в долл!? Это сколько должна стоит квартира и какая аренда?! Люди, мнение которых я доверяю + мой личный опыт говорят 5-6%.Но тут еще нюанс, почти никто не считает реальную рентабельность с учетом аммортизации, а это очень сильно влияет на цифры, поскольку ремонт сейчас делать нереально дорого и квартиру после ремонта сдают по одной цене, а с 10летним ремонтом - совсем по другой. Так вот интересно, кто-то на этой ветке посчитает реальную рентабельность и осмелиться показать цифры (думаю нет, так как тогда аренда начнет выглядеть как благотворительность и стыдно будет признаться)