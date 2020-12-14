В якому сегменті 9,8 в Києві?
Бывать сегменти де з урахуванням простою 1- 3%
З урахуванням амортизації - 0
ТТ взагалі від'ємну дохідність показує.
100 грн метр обслуговування було до війни. Може вже вище.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 14:12
В якому сегменті 9,8 в Києві?
Бывать сегменти де з урахуванням простою 1- 3%
З урахуванням амортизації - 0
ТТ взагалі від'ємну дохідність показує.
100 грн метр обслуговування було до війни. Може вже вище.
Додано: Суб 16 лис, 2024 14:34
Все ж Україна за рівнем значно ближча до Швейцарії ніж Родезія (без білих) до України.
Додано: Суб 16 лис, 2024 15:24
Да вот тоже интересно откуда почти 10% в долл!? Это сколько должна стоит квартира и какая аренда?! Люди, мнение которых я доверяю + мой личный опыт говорят 5-6%.
Но тут еще нюанс, почти никто не считает реальную рентабельность с учетом аммортизации, а это очень сильно влияет на цифры, поскольку ремонт сейчас делать нереально дорого и квартиру после ремонта сдают по одной цене, а с 10летним ремонтом - совсем по другой. Так вот интересно, кто-то на этой ветке посчитает реальную рентабельность и осмелиться показать цифры (думаю нет, так как тогда аренда начнет выглядеть как благотворительность и стыдно будет признаться)
Додано: Суб 16 лис, 2024 15:30
О, ваші дані співпадають із моїми, а ось Бетон виглядає як загоняло у бетон
Додано: Суб 16 лис, 2024 16:13
то пара STM з песікотом сімейною колаборацією вирішили "мочить" тарифом". рахувать до 10 ще не навчились, не знають, що певний сегмент платить більше ніж в Польщі
Додано: Суб 16 лис, 2024 16:25
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
сегмент бизнес, комфорт +. 3к, 2к.
ярград сдался вообще за 3,3 куе при стоимости 320 куе. это 12проц.
мне не интересна амортизация. квартира сдаётся 2..3 года и на продажу с + капитализации - себестоимости.
Додано: Суб 16 лис, 2024 16:28
Я думав ти питання ціни на польську е/е вже повністю закрив для себе , зʼясувавши що помилився, але ні. Сидячи по вуха в фекаліях зберігати покер-фейс.. потужно..
Додано: Суб 16 лис, 2024 16:30
какое загонялово? я вообще все активы в Европу перевёл. остался ярград - подарок жене.
если у вас не получается заработать на недвиге, значит оно не ваше, нафига вообще этим заниматься, чтобы доходность равнялась нулю.
я уже приводил компании, которые прямо сейчас хреначат пачками ремонты больших квартир на студии и имеют от 10 годовых. я этим не занимаюсь, потому что их цель показать на бумаге 10 годовых для инвестора, который потом эти студии никуда не продаст. объект должен быть не только доходным но и оставаться ликвидным, мало того, он должен расти пока сдаётся, т.е. иметь потенциал при покупке.
не умеете находить такие объекты? значит не ваше, я не знаю
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