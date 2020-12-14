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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12081120821208312084>
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 14:12

  Бетон написав:На сегодняшний день аренда в Киеве 9.8% в долларе.
В Варшаве аналогичная квартира 5%

В якому сегменті 9,8 в Києві?
Бывать сегменти де з урахуванням простою 1- 3%
З урахуванням амортизації - 0
ТТ взагалі від'ємну дохідність показує.
100 грн метр обслуговування було до війни. Може вже вище.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 14:34

  Дюрі-бачі написав:
  UA написав:Держава завжди хоче відбирати в українців.
Заощадження, зараз за життям до багатьох прийшли

Не тільки Україна, а всі країни світу. Просто деякі менш наглі, як США чи Швейцарія, є Україна, а є зовсім наглі, як Аргентина, Туреччина чи Зімбабве.

Все ж Україна за рівнем значно ближча до Швейцарії ніж Родезія (без білих) до України.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 15:24

  Бетон написав:На сегодняшний день аренда в Киеве 9.8% в долларе.
В Варшаве аналогичная квартира 5%

Да вот тоже интересно откуда почти 10% в долл!?   Это сколько должна стоит квартира и какая аренда?! Люди, мнение которых я доверяю + мой личный опыт говорят 5-6%.
Но тут еще нюанс, почти никто не считает реальную рентабельность с учетом аммортизации, а это очень сильно влияет на цифры, поскольку ремонт сейчас делать нереально дорого и квартиру после ремонта сдают по одной цене, а с 10летним ремонтом - совсем по другой. Так вот интересно, кто-то на этой ветке посчитает реальную рентабельность и осмелиться показать цифры (думаю нет, так как тогда аренда начнет выглядеть как благотворительность и стыдно будет признаться)
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 15:30

  UA написав:
  Бетон написав:На сегодняшний день аренда в Киеве 9.8% в долларе.
В Варшаве аналогичная квартира 5%

В якому сегменті 9,8 в Києві?
Бывать сегменти де з урахуванням простою 1- 3%
З урахуванням амортизації - 0
ТТ взагалі від'ємну дохідність показує.
100 грн метр обслуговування було до війни. Може вже вище.


О, ваші дані співпадають із моїми, а ось Бетон виглядає як загоняло у бетон
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 16:13

  Faceless написав:
Бетон написав:
  Бетон написав:На сегодняшний день аренда в Киеве 9.8% в долларе.
В Варшаве аналогичная квартира 5%

Ти вже порахував скільки за єлектрику в Польщі ?
рахую не я, а енергетична компанія.
це в вас тут гопнік ахметов, а у нормальних людей в Європі - конкуренція
Але з конкуренцією дорожче :)

то пара STM з песікотом сімейною колаборацією вирішили "мочить" тарифом". рахувать до 10 ще не навчились, не знають, що певний сегмент платить більше ніж в Польщі
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 16:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

сегмент бизнес, комфорт +. 3к, 2к.

ярград сдался вообще за 3,3 куе при стоимости 320 куе. это 12проц.

мне не интересна амортизация. квартира сдаётся 2..3 года и на продажу с + капитализации - себестоимости.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 16:28

  Бетон написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:Ти вже порахував скільки за єлектрику в Польщі ?
рахую не я, а енергетична компанія.
це в вас тут гопнік ахметов, а у нормальних людей в Європі - конкуренція
Але з конкуренцією дорожче :)

то пара STM з песікотом сімейною колаборацією вирішили "мочить" тарифом". рахувать до 10 ще не навчились, не знають, що певний сегмент платить більше ніж в Польщі

Я думав ти питання ціни на польську е/е вже повністю закрив для себе , зʼясувавши що помилився, але ні. Сидячи по вуха в фекаліях зберігати покер-фейс.. потужно..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 16:30

  Sidus написав:
  UA написав:
  Бетон написав:На сегодняшний день аренда в Киеве 9.8% в долларе.
В Варшаве аналогичная квартира 5%

В якому сегменті 9,8 в Києві?
Бывать сегменти де з урахуванням простою 1- 3%
З урахуванням амортизації - 0
ТТ взагалі від'ємну дохідність показує.
100 грн метр обслуговування було до війни. Може вже вище.


О, ваші дані співпадають із моїми, а ось Бетон виглядає як загоняло у бетон

какое загонялово? я вообще все активы в Европу перевёл. остался ярград - подарок жене.

если у вас не получается заработать на недвиге, значит оно не ваше, нафига вообще этим заниматься, чтобы доходность равнялась нулю.
я уже приводил компании, которые прямо сейчас хреначат пачками ремонты больших квартир на студии и имеют от 10 годовых. я этим не занимаюсь, потому что их цель показать на бумаге 10 годовых для инвестора, который потом эти студии никуда не продаст. объект должен быть не только доходным но и оставаться ликвидным, мало того, он должен расти пока сдаётся, т.е. иметь потенциал при покупке.
не умеете находить такие объекты? значит не ваше, я не знаю
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 16:36

  Hotab написав:
  Бетон написав:
Бетон написав:Ти вже порахував скільки за єлектрику в Польщі ?
рахую не я, а енергетична компанія.
це в вас тут гопнік ахметов, а у нормальних людей в Європі - конкуренція
Але з конкуренцією дорожче :)
то пара STM з песікотом сімейною колаборацією вирішили "мочить" тарифом". рахувать до 10 ще не навчились, не знають, що певний сегмент платить більше ніж в Польщі
Я думав ти питання ціни на польську е/е вже повністю закрив для себе , зʼясувавши що помилився, але ні. Сидячи по вуха в фекаліях зберігати покер-фейс.. потужно..

я уже песикота запхав в говно з головою вже тоді, коли він розповідав, що ми не поставимо генератор.
ви ж злобні створіння розумієте тільки мову помсти
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 16:37

  BIGor написав:
  Бетон написав:На сегодняшний день аренда в Киеве 9.8% в долларе.
В Варшаве аналогичная квартира 5%

Ваша помилка, що рахуєте в доларах США. Де Польща і Україна і де США? Читайте Дамодарана, в якій валюті рахувати кеш-флоу: Польща - в злотих, Україна - в гривнях.

Еще в 2017-18 году спорил с Воздушным Максом, что для более корректного сравнения недвиги нужно нашу считать в евро. Тогда взлеты и падения в $ становятся более понятными и во многом продиктованы кросс-курсами.
Почему в евро? Наши зарплаты и наше потребление сильно ориентированы на злотый, который сильно привязан к евро, а в большинстве случаев - непосредственно на само евро... Даже с Али мы часто покупаем за доллар, пересчитанный от евро цен по кросс-курсу. Товар-то едет к нам из Китая через Европу...
januspub
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