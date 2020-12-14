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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12081120821208312084
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 16:38

  Бетон написав:сегмент бизнес, комфорт +. 3к, 2к.

ярград сдался вообще за 3,3 куе при стоимости 320 куе. это 12проц.

мне не интересна амортизация. квартира сдаётся 2..3 года и на продажу с + капитализации - себестоимости.


Х.З. звідки ви берете такі ціни на оренду.
В Я.Граді повно під оренду двух по 1000 а трьохи стартують з 1800.

Чи ви маєте на увазі трьохи аеродроми па 100+ метрів ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 16:47

  Хомякоид написав:
  Бетон написав:сегмент бизнес, комфорт +. 3к, 2к.

ярград сдался вообще за 3,3 куе при стоимости 320 куе. это 12проц.

мне не интересна амортизация. квартира сдаётся 2..3 года и на продажу с + капитализации - себестоимости.


Х.З. звідки ви берете такі ціни на оренду.
В Я.Граді повно під оренду двух по 1000 а трьохи стартують з 1800.

Чи ви маєте на увазі трьохи аеродроми па 100+ метрів ?

В мене 110.
Завжди є нюанси.
Наша сусідка не може здати квартиру на високому поверсі.
До 9 поверху, вище неліквід.
Обовязково повинно бути дбж.
Нормальна 1к в ярград коштує 1100.. 1300
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 16 лис, 2024 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 16:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Наприклад є квартира в Славутич за 54 куе. Загальна вартість буде 80 куе.
Оренда 600.
9 річних. Що заважає?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 18:22

  Бетон написав:Наприклад є квартира в Славутич за 54 куе. Загальна вартість буде 80 куе.
Оренда 600.
9 річних. Що заважає?

Якщо завтра курс 100, скільки буде річних7
BIGor
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  #<1 ... 12081120821208312084
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