Х.З. звідки ви берете такі ціни на оренду.
В Я.Граді повно під оренду двух по 1000 а трьохи стартують з 1800.
Чи ви маєте на увазі трьохи аеродроми па 100+ метрів ?
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Додано: Суб 16 лис, 2024 16:38
Х.З. звідки ви берете такі ціни на оренду.
В Я.Граді повно під оренду двух по 1000 а трьохи стартують з 1800.
Чи ви маєте на увазі трьохи аеродроми па 100+ метрів ?
Додано: Суб 16 лис, 2024 16:47
В мене 110.
Завжди є нюанси.
Наша сусідка не може здати квартиру на високому поверсі.
До 9 поверху, вище неліквід.
Обовязково повинно бути дбж.
Нормальна 1к в ярград коштує 1100.. 1300
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 16 лис, 2024 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 лис, 2024 16:51
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Наприклад є квартира в Славутич за 54 куе. Загальна вартість буде 80 куе.
Оренда 600.
9 річних. Що заважає?
Додано: Суб 16 лис, 2024 18:22
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