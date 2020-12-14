|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 лис, 2024 16:38
Бетон написав:
сегмент бизнес, комфорт +. 3к, 2к.
ярград сдался вообще за 3,3 куе при стоимости 320 куе. это 12проц.
мне не интересна амортизация. квартира сдаётся 2..3 года и на продажу с + капитализации - себестоимости.
Х.З. звідки ви берете такі ціни на оренду.
В Я.Граді повно під оренду двух по 1000 а трьохи стартують з 1800.
Чи ви маєте на увазі трьохи аеродроми па 100+ метрів ?
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2433
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2942 раз.
- Подякували: 392 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 16 лис, 2024 16:47
Хомякоид написав: Бетон написав:
сегмент бизнес, комфорт +. 3к, 2к.
ярград сдался вообще за 3,3 куе при стоимости 320 куе. это 12проц.
мне не интересна амортизация. квартира сдаётся 2..3 года и на продажу с + капитализации - себестоимости.
Х.З. звідки ви берете такі ціни на оренду.
В Я.Граді повно під оренду двух по 1000 а трьохи стартують з 1800.
Чи ви маєте на увазі трьохи аеродроми па 100+ метрів ?
В мене 110.
Завжди є нюанси.
Наша сусідка не може здати квартиру на високому поверсі.
До 9 поверху, вище неліквід.
Обовязково повинно бути дбж.
Нормальна 1к в ярград коштує 1100.. 1300
Востаннє редагувалось Бетон
в Суб 16 лис, 2024 16:59, всього редагувалось 1 раз.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3881
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 16 лис, 2024 16:51
Наприклад є квартира в Славутич за 54 куе. Загальна вартість буде 80 куе.
Оренда 600.
9 річних. Що заважає?
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3881
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 16 лис, 2024 18:22
Бетон написав:
Наприклад є квартира в Славутич за 54 куе. Загальна вартість буде 80 куе.
Оренда 600.
9 річних. Що заважає?
Якщо завтра курс 100, скільки буде річних7
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 9579
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1376 раз.
- Подякували: 1786 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 16 лис, 2024 18:48
Бетон написав: Hotab написав: Бетон написав:
то пара STM з песікотом сімейною колаборацією вирішили "мочить" тарифом". рахувать до 10 ще не навчились, не знають, що певний сегмент платить більше ніж в Польщі
Я думав ти питання ціни на польську е/е вже повністю закрив для себе , зʼясувавши що помилився, але ні. Сидячи по вуха в фекаліях зберігати покер-фейс.. потужно..
я уже песикота запхав в говно з головою вже тоді, коли він розповідав, що ми не поставимо генератор.
ви ж злобні створіння розумієте тільки мову помсти
То як там з ціною на є.є ?
Пишуть, що таки дорожче в Польщі )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10644
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 540 раз.
- Подякували: 1254 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 16 лис, 2024 19:51
BIGor написав: Бетон написав:
Наприклад є квартира в Славутич за 54 куе. Загальна вартість буде 80 куе.
Оренда 600.
9 річних. Що заважає?
Якщо завтра курс 100, скільки буде річних7
Такого не може бути. Храните гривны в сберегательной кассе и всё будет потужно
Наш рынок - скала
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3881
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 16 лис, 2024 21:40
Frant
Это будет панический скачок с откатом на 60-70 после того как лоси купят на свободную гривну все "синие" бумажки
А вот потом, когда надо будет платить пенсии 45ти летним прокурорам-инвалидам и просто боевую премию тем то мокнет в окопе - станочек то и пойдёт в разнос как 32 года назад, когда вечером с кассы 20тку-полтос не купил - утром лох.
Но цены на новострой с ремонтом дна 2000-2002 не достигнут и при курсе 420000грн/уе
Некому будет новые метры строить и доводить до ума на этой территории
Тем более что даже в Марике новые хрущи на костях продают по полторы за метр, без обоек и паркета руками узбеков.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4515
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 352 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 16 лис, 2024 21:49
барабашов написав:Frant
Это будет панический скачок с откатом на 60-70 после того как лоси купят на свободную гривну все "синие" бумажки
А вот потом, когда надо будет платить пенсии 45ти летним прокурорам-инвалидам и просто боевую премию тем то мокнет в окопе - станочек то и пойдёт в разнос как 32 года назад, когда вечером с кассы 20тку-полтос не купил - утром лох.
Но цены на новострой с ремонтом дна 2000-2002 не достигнут и при курсе 420000грн/уе
Некому будет новые метры строить и доводить до ума на этой территории
Тем более что даже в Марике новые хрущи на костях продают по полторы за метр, без обоек и паркета руками узбеков.
А шо там в Марике делают ? Завод мет.опять запустили ?
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2433
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2942 раз.
- Подякували: 392 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 16 лис, 2024 23:33
Бетон написав:
Наприклад є квартира в Славутич за 54 куе. Загальна вартість буде 80 куе.
Оренда 600.
9 річних. Що заважає?
За неделю уйдет в оренду?
Или будет ждать своего ценителя?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9021
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1866 раз.
- Подякували: 2289 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 16 лис, 2024 23:39
Бетон написав:
сегмент бизнес, комфорт +. 3к, 2к.
ярград сдался вообще за 3,3 куе при стоимости 320 куе. это 12проц.
мне не интересна амортизация. квартира сдаётся 2..3 года и на продажу с + капитализации - себестоимости.
На сейчас, аренда 1к дороже 1000 у.е это экспозиция 2-3 недели.
Я привык к иному.
Опубликовал обяву в 12.00, в 16.00 сдал выбрав из 4-7 кандидатов.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9021
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1866 раз.
- Подякували: 2289 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25058
|16726793
|
Суб 16 лис, 2024 14:25
UA
|
|1374
|5477760
|
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
|
|3
|56854
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|