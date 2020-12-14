Додано: Суб 16 лис, 2024 21:40

Frant

Это будет панический скачок с откатом на 60-70 после того как лоси купят на свободную гривну все "синие" бумажки

А вот потом, когда надо будет платить пенсии 45ти летним прокурорам-инвалидам и просто боевую премию тем то мокнет в окопе - станочек то и пойдёт в разнос как 32 года назад, когда вечером с кассы 20тку-полтос не купил - утром лох.

Но цены на новострой с ремонтом дна 2000-2002 не достигнут и при курсе 420000грн/уе

Некому будет новые метры строить и доводить до ума на этой территории

Тем более что даже в Марике новые хрущи на костях продают по полторы за метр, без обоек и паркета руками узбеков.