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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12082120831208412085
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 23:43

  Sidus написав:
  UA написав:
  Бетон написав:На сегодняшний день аренда в Киеве 9.8% в долларе.
В Варшаве аналогичная квартира 5%

В якому сегменті 9,8 в Києві?
Бывать сегменти де з урахуванням простою 1- 3%
З урахуванням амортизації - 0
ТТ взагалі від'ємну дохідність показує.
100 грн метр обслуговування було до війни. Може вже вище.


О, ваші дані співпадають із моїми, а ось Бетон виглядає як загоняло у бетон

Обекты дающие 8-10 процентов конечно же есть.
Но при чем тут сегмент Яр. Гада?
Человек арендующий квартиру за 3300 у.е кто он?
Какие у него жизненные планы?
До войны была узкая прослойка иностранцев.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 23:47

  UA написав:З урахуванням амортизації - 0
ТТ взагалі від'ємну дохідність показує.
100 грн метр обслуговування було до війни. Може вже вище.

О, ваші дані співпадають із моїми, а ось Бетон виглядає як загоняло у бетон
Обекты дающие 8-10 процентов конечно же есть.
Но при чем тут сегмент Яр. Гада?
Человек арендующий квартиру за 3300 у.е кто он?
Какие у него жизненные планы?
До войны была узкая прослойка иностранцев.

Була, да загула.
Свої тікають пачками на всі 4 сторони, а іноземці - тим більше
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 00:23

  UA написав:
  Бетон написав:Наприклад є квартира в Славутич за 54 куе. Загальна вартість буде 80 куе.
Оренда 600.
9 річних. Що заважає?

За неделю уйдет в оренду?
Или будет ждать своего ценителя?

Судя по тому, что мне звонят по квартире, которой уже нет три года, уйдёт
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 00:27

  UA написав:
  UA написав:
  Бетон написав:На сегодняшний день аренда в Киеве 9.8% в долларе.
В Варшаве аналогичная квартира 5%

В якому сегменті 9,8 в Києві?
Бывать сегменти де з урахуванням простою 1- 3%
З урахуванням амортизації - 0
ТТ взагалі від'ємну дохідність показує.
100 грн метр обслуговування було до війни. Може вже вище.

О, ваші дані співпадають із моїми, а ось Бетон виглядає як загоняло у бетон

Обекты дающие 8-10 процентов конечно же есть.
Но при чем тут сегмент Яр. Гада?
Человек арендующий квартиру за 3300 у.е кто он?
Какие у него жизненные планы?
До войны была узкая прослойка иностранцев.


Давайте на примере бомж сегмента.

варшавский.
Аренда 600.
Стоимость 75.
9.6%

Новая англия. Себестоимость 75. Аренда 600. 9.6%
Бетон
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  #<1 ... 12082120831208412085
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