|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лис, 2024 00:23
UA написав: Бетон написав:
Наприклад є квартира в Славутич за 54 куе. Загальна вартість буде 80 куе.
Оренда 600.
9 річних. Що заважає?
За неделю уйдет в оренду?
Или будет ждать своего ценителя?
Судя по тому, что мне звонят по квартире, которой уже нет три года, уйдёт
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3882
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 17 лис, 2024 00:27
UA написав: UA написав: Бетон написав:
На сегодняшний день аренда в Киеве 9.8% в долларе.
В Варшаве аналогичная квартира 5%
В якому сегменті 9,8 в Києві?
Бывать сегменти де з урахуванням простою 1- 3%З урахуванням амортизації - 0
ТТ взагалі від'ємну дохідність показує.
100 грн метр обслуговування було до війни. Може вже вище.
О, ваші дані співпадають із моїми, а ось Бетон виглядає як загоняло у бетон
Обекты дающие 8-10 процентов конечно же есть.
Но при чем тут сегмент Яр. Гада?
Человек арендующий квартиру за 3300 у.е кто он?
Какие у него жизненные планы?
До войны была узкая прослойка иностранцев.
Давайте на примере бомж сегмента.
варшавский.
Аренда 600.
Стоимость 75.
9.6%
Новая англия. Себестоимость 75. Аренда 600. 9.6%
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3882
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 17 лис, 2024 01:03
Но хоть в Европе аренда 5%, но стоимость недвиги растёт на 10 годовых.
Сейчас недвига в Киеве вроде не падает, потому что есть иллюзия мирной жизни. Иллюзия скоро закончится
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3882
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25058
|16726824
|
Суб 16 лис, 2024 14:25
UA
|
|1374
|5477763
|
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
|
|3
|56854
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|