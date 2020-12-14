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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лис, 2024 00:23
UA написав: Бетон написав:
Наприклад є квартира в Славутич за 54 куе. Загальна вартість буде 80 куе.
Оренда 600.
9 річних. Що заважає?
За неделю уйдет в оренду?
Или будет ждать своего ценителя?
Судя по тому, что мне звонят по квартире, которой уже нет три года, уйдёт
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Бетон
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Додано: Нед 17 лис, 2024 00:27
UA написав: UA написав: Бетон написав:
На сегодняшний день аренда в Киеве 9.8% в долларе.
В Варшаве аналогичная квартира 5%
В якому сегменті 9,8 в Києві?
Бывать сегменти де з урахуванням простою 1- 3%З урахуванням амортизації - 0
ТТ взагалі від'ємну дохідність показує.
100 грн метр обслуговування було до війни. Може вже вище.
О, ваші дані співпадають із моїми, а ось Бетон виглядає як загоняло у бетон
Обекты дающие 8-10 процентов конечно же есть.
Но при чем тут сегмент Яр. Гада?
Человек арендующий квартиру за 3300 у.е кто он?
Какие у него жизненные планы?
До войны была узкая прослойка иностранцев.
Давайте на примере бомж сегмента.
варшавский.
Аренда 600.
Стоимость 75.
9.6%
Новая англия. Себестоимость 75. Аренда 600. 9.6%
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Бетон
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Додано: Нед 17 лис, 2024 01:03
Но хоть в Европе аренда 5%, но стоимость недвиги растёт на 10 годовых.
Сейчас недвига в Киеве вроде не падает, потому что есть иллюзия мирной жизни. Иллюзия скоро закончится
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Бетон
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Додано: Нед 17 лис, 2024 07:43
Бетон написав:
Но хоть в Европе аренда 5%, но стоимость недвиги растёт на 10 годовых.
Сейчас недвига в Киеве вроде не падает, потому что есть иллюзия мирной жизни. Иллюзия скоро закончится
Чому це "не падає"???
Тобі з Польщі погано видно?
В країні крєпкіх неКорумпованих бесхозяйствєнніков - ціни нерухомості зменшуються щоденно, щотижнево, щомісячно.
Зараз гучні прильоти - вибухи в повітрі.
Доброго ранку!
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Frant
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Додано: Нед 17 лис, 2024 10:12
Frant написав: Бетон написав:
Но хоть в Европе аренда 5%, но стоимость недвиги растёт на 10 годовых.
Сейчас недвига в Киеве вроде не падает, потому что есть иллюзия мирной жизни. Иллюзия скоро закончится
Чому це "не падає"???
Тобі з Польщі погано видно?
В країні крєпкіх неКорумпованих бесхозяйствєнніков - ціни нерухомості зменшуються щоденно, щотижнево, щомісячно.
Зараз гучні прильоти - вибухи в повітрі.
Доброго ранку!
Невже й хрущі на нивках будуть дешевше?
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Investor_K
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Додано: Нед 17 лис, 2024 10:41
Investor_K написав: Frant написав: Бетон написав:
Но хоть в Европе аренда 5%, но стоимость недвиги растёт на 10 годовых.
Сейчас недвига в Киеве вроде не падает, потому что есть иллюзия мирной жизни. Иллюзия скоро закончится
Чому це "не падає"???
Тобі з Польщі погано видно?
В країні крєпкіх неКорумпованих бесхозяйствєнніков - ціни нерухомості зменшуються щоденно, щотижнево, щомісячно.
Зараз гучні прильоти - вибухи в повітрі.
Доброго ранку!
Невже й хрущі на нивках будуть дешевше?
Навіть на Печерську.
Любителям верхніх поверхів 25-поверхових новобудів - приготуватись до піших екскурсій і довгих підйомів і спусків!
Альпіністи понєволє)))
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Frant
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Додано: Нед 17 лис, 2024 10:54
Frant написав:
Навіть на Печерську.
Любителям верхніх поверхів 25-поверхових новобудів - приготуватись до піших екскурсій і довгих підйомів і спусків!
Альпіністи понєволє)))
То шо забивати вікна вже чи ні ?
Все про що тут писали починає справджуватись.
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Хомякоид
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Додано: Нед 17 лис, 2024 10:59
Investor_K написав: Frant написав: Бетон написав:
Но хоть в Европе аренда 5%, но стоимость недвиги растёт на 10 годовых.
Сейчас недвига в Киеве вроде не падает, потому что есть иллюзия мирной жизни. Иллюзия скоро закончится
Чому це "не падає"???
Тобі з Польщі погано видно?
В країні крєпкіх неКорумпованих бесхозяйствєнніков - ціни нерухомості зменшуються щоденно, щотижнево, щомісячно.
Зараз гучні прильоти - вибухи в повітрі.
Доброго ранку!
Невже й хрущі на нивках будуть дешевше?
Та вам в ваши годы пора уже давно было выехать в процветающую ГамЭрыку и попробовать срубить все 20% на стремящемся только вверх их фондовом рынке
Помните как в "Форресте Гампе" лейтенант Тейлор подарил Форресту чуток акций Эпл на день рождения и что из этого вышло?
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барабашов
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Додано: Нед 17 лис, 2024 11:01
Хомякоид написав: Frant написав:
Навіть на Печерську.
Любителям верхніх поверхів 25-поверхових новобудів - приготуватись до піших екскурсій і довгих підйомів і спусків!
Альпіністи понєволє)))
То шо забивати вікна вже чи ні ?
Все про що тут писали починає справджуватись.
Начните для начала набивать мешки песком и искать на немецком ОЛХе МГ42 весь в смазке(эхо войны)
Зажопья Вишнёвого - врагу не отдадим!
Доски это уже для Винницы и от своих
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барабашов
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Додано: Нед 17 лис, 2024 11:08
барабашов написав:
Начните для начала набивать мешки песком и искать на немецком ОЛХе МГ42 весь в смазке(эхо войны)
Зажопья Вишнёвого - врагу не отдадим!
Доски это уже для Винницы и от своих
Я б на вашем месте начинал бі обкапівать Днепр а не стучать по клаве.
А то если архаровці возьмут то поедете беліх медведей віпасать и на ліжах 10 месяцев в году тренироваться.
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Хомякоид
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