RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12083120841208512086>
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 00:23

  UA написав:
  Бетон написав:Наприклад є квартира в Славутич за 54 куе. Загальна вартість буде 80 куе.
Оренда 600.
9 річних. Що заважає?

За неделю уйдет в оренду?
Или будет ждать своего ценителя?

Судя по тому, что мне звонят по квартире, которой уже нет три года, уйдёт
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3883
З нами з: 17.12.22
Подякував: 108 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 00:27

  UA написав:
  UA написав:
  Бетон написав:На сегодняшний день аренда в Киеве 9.8% в долларе.
В Варшаве аналогичная квартира 5%

В якому сегменті 9,8 в Києві?
Бывать сегменти де з урахуванням простою 1- 3%
З урахуванням амортизації - 0
ТТ взагалі від'ємну дохідність показує.
100 грн метр обслуговування було до війни. Може вже вище.

О, ваші дані співпадають із моїми, а ось Бетон виглядає як загоняло у бетон

Обекты дающие 8-10 процентов конечно же есть.
Но при чем тут сегмент Яр. Гада?
Человек арендующий квартиру за 3300 у.е кто он?
Какие у него жизненные планы?
До войны была узкая прослойка иностранцев.


Давайте на примере бомж сегмента.

варшавский.
Аренда 600.
Стоимость 75.
9.6%

Новая англия. Себестоимость 75. Аренда 600. 9.6%
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3883
З нами з: 17.12.22
Подякував: 108 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 01:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Но хоть в Европе аренда 5%, но стоимость недвиги растёт на 10 годовых.
Сейчас недвига в Киеве вроде не падает, потому что есть иллюзия мирной жизни. Иллюзия скоро закончится
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3883
З нами з: 17.12.22
Подякував: 108 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 07:43

  Бетон написав:Но хоть в Европе аренда 5%, но стоимость недвиги растёт на 10 годовых.
Сейчас недвига в Киеве вроде не падает, потому что есть иллюзия мирной жизни. Иллюзия скоро закончится

Чому це "не падає"???
Тобі з Польщі погано видно?
В країні крєпкіх неКорумпованих бесхозяйствєнніков - ціни нерухомості зменшуються щоденно, щотижнево, щомісячно.

Зараз гучні прильоти - вибухи в повітрі.
Доброго ранку!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23983
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1713 раз.
Подякували: 2560 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 10:12

  Frant написав:
  Бетон написав:Но хоть в Европе аренда 5%, но стоимость недвиги растёт на 10 годовых.
Сейчас недвига в Киеве вроде не падает, потому что есть иллюзия мирной жизни. Иллюзия скоро закончится

Чому це "не падає"???
Тобі з Польщі погано видно?
В країні крєпкіх неКорумпованих бесхозяйствєнніков - ціни нерухомості зменшуються щоденно, щотижнево, щомісячно.

Зараз гучні прильоти - вибухи в повітрі.
Доброго ранку!

Невже й хрущі на нивках будуть дешевше?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10066
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 904 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 10:41

  Investor_K написав:
  Frant написав:
  Бетон написав:Но хоть в Европе аренда 5%, но стоимость недвиги растёт на 10 годовых.
Сейчас недвига в Киеве вроде не падает, потому что есть иллюзия мирной жизни. Иллюзия скоро закончится

Чому це "не падає"???
Тобі з Польщі погано видно?
В країні крєпкіх неКорумпованих бесхозяйствєнніков - ціни нерухомості зменшуються щоденно, щотижнево, щомісячно.

Зараз гучні прильоти - вибухи в повітрі.
Доброго ранку!

Невже й хрущі на нивках будуть дешевше?

Навіть на Печерську.

Любителям верхніх поверхів 25-поверхових новобудів - приготуватись до піших екскурсій і довгих підйомів і спусків!
Альпіністи понєволє)))
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23983
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1713 раз.
Подякували: 2560 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 10:54

  Frant написав:Навіть на Печерську.

Любителям верхніх поверхів 25-поверхових новобудів - приготуватись до піших екскурсій і довгих підйомів і спусків!
Альпіністи понєволє)))


То шо забивати вікна вже чи ні ? :shock:

Все про що тут писали починає справджуватись.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2436
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2943 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 10:59

  Investor_K написав:
  Frant написав:
  Бетон написав:Но хоть в Европе аренда 5%, но стоимость недвиги растёт на 10 годовых.
Сейчас недвига в Киеве вроде не падает, потому что есть иллюзия мирной жизни. Иллюзия скоро закончится

Чому це "не падає"???
Тобі з Польщі погано видно?
В країні крєпкіх неКорумпованих бесхозяйствєнніков - ціни нерухомості зменшуються щоденно, щотижнево, щомісячно.

Зараз гучні прильоти - вибухи в повітрі.
Доброго ранку!

Невже й хрущі на нивках будуть дешевше?

Та вам в ваши годы пора уже давно было выехать в процветающую ГамЭрыку и попробовать срубить все 20% на стремящемся только вверх их фондовом рынке
Помните как в "Форресте Гампе" лейтенант Тейлор подарил Форресту чуток акций Эпл на день рождения и что из этого вышло?
барабашов
 
Повідомлень: 4517
З нами з: 16.06.15
Подякував: 284 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 11:01

  Хомякоид написав:
  Frant написав:Навіть на Печерську.

Любителям верхніх поверхів 25-поверхових новобудів - приготуватись до піших екскурсій і довгих підйомів і спусків!
Альпіністи понєволє)))


То шо забивати вікна вже чи ні ? :shock:

Все про що тут писали починає справджуватись.

Начните для начала набивать мешки песком и искать на немецком ОЛХе МГ42 весь в смазке(эхо войны)
Зажопья Вишнёвого - врагу не отдадим!
Доски это уже для Винницы и от своих
барабашов
 
Повідомлень: 4517
З нами з: 16.06.15
Подякував: 284 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 11:08

  барабашов написав:Начните для начала набивать мешки песком и искать на немецком ОЛХе МГ42 весь в смазке(эхо войны)
Зажопья Вишнёвого - врагу не отдадим!
Доски это уже для Винницы и от своих


Я б на вашем месте начинал бі обкапівать Днепр а не стучать по клаве.
А то если архаровці возьмут то поедете беліх медведей віпасать и на ліжах 10 месяцев в году тренироваться. :lol:
Хомякоид
 
Повідомлень: 2436
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2943 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12083120841208512086>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2504, 2505, 2506
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25058 16727016
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 14:25
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5477781
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56855
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5911)
17.11.2024 11:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.