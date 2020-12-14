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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лис, 2024 11:12
Хомякоид написав: Frant написав:
Навіть на Печерську.
Любителям верхніх поверхів 25-поверхових новобудів - приготуватись до піших екскурсій і довгих підйомів і спусків!
Альпіністи понєволє)))
То шо забивати вікна вже чи ні ?
Все про що тут писали починає справджуватись.
Забивать вікна дошками - зарано, проте дошки слід купити, привезти і розмістити недалеко вікон. Щоб швидко забити)))
Можна забивати вікна листами старого ДСП - я таке бачив у Києві весною 2022.
Уроды никак не угомонятся. Отсутствует инстинкт самосохранения. Как будто последний день Помпеи. Добивают государство. Дерибан такой, что Янукович от зависти плачет в Ростове.
А де наші рожевоокулярники?
Які постійно писали з Польщі і Швейцарії про "даражай" і "дехвіцит" житла, особливо їлітного?
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Додано: Нед 17 лис, 2024 11:49
Frant написав:
А де наші рожевоокулярники?
Які постійно писали з Польщі і Швейцарії про "даражай" і "дехвіцит" житла, особливо їлітного?
Як тільки з ОП рибальських та всяких оранжів перестали платити за пости народ зразу драпанув за кордон.
Окуїтільні історії про Київ як пуп землі та псевдобогемне життя з відвідуванням театрів враз закінчилось
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Додано: Нед 17 лис, 2024 12:11
Ось ось аеропорт відкриють, які забивать вікна?
Час купувать
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Додано: Нед 17 лис, 2024 12:12
Хомякоид написав: Frant написав:
А де наші рожевоокулярники?
Які постійно писали з Польщі і Швейцарії про "даражай" і "дехвіцит" житла, особливо їлітного?
Як тільки з ОП рибальських та всяких оранжів перестали платити за пости народ зразу драпанув за кордон.
Окуїтільні історії про Київ як пуп землі та псевдобогемне життя з відвідуванням театрів враз закінчилось
Де платять?, я теж хочу
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Додано: Нед 17 лис, 2024 12:20
Бетон написав:
Ось ось аеропорт відкриють, які забивать вікна?
Час купувать
Ось ось звільнимо Крим, ось ось чиновники на чолі з актором - видадуть мільйон дронів, ось ось створять балістичну ракету і масштабують її масове виробництво.
Ось ось зарплата пересічного за пахоту - стане більшою 500 дол/міс
І так вже 33 роки.
Особливо останніх 10 років.
Звіздьож, трандьож і дерибан під соусом загравання з охлосом.
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Додано: Нед 17 лис, 2024 12:26
Хомякоид написав: Frant написав:
А де наші рожевоокулярники?
Які постійно писали з Польщі і Швейцарії про "даражай" і "дехвіцит" житла, особливо їлітного?
Як тільки з ОП рибальських та всяких оранжів перестали платити за пости народ зразу драпанув за кордон.
Окуїтільні історії про Київ як пуп землі та псевдобогемне життя з відвідуванням театрів враз закінчилось
Рибальський застив на стадії недобуду. Стоять коробки, світять порожніми мертвими вікнами.
Лохів постригли і побрили.
Невідомо, що буде далі з цими недобудами.
В 2015 році нова влада в Криму - вибухами знищила деякі висотні самобуди&недобуди.
Можливо, вони були непридатні для життя, а можливо, московити показали охлосу, що жодної анархії, жодних майданів - не потерплять
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Додано: Нед 17 лис, 2024 12:27
Бетон написав: Хомякоид написав: Frant написав:
А де наші рожевоокулярники?
Які постійно писали з Польщі і Швейцарії про "даражай" і "дехвіцит" житла, особливо їлітного?
Як тільки з ОП рибальських та всяких оранжів перестали платити за пости народ зразу драпанув за кордон.
Окуїтільні історії про Київ як пуп землі та псевдобогемне життя з відвідуванням театрів враз закінчилось
Де платять?, я теж хочу
Запитайте в максімки з Відня.
Але він товарищ ненадійний, перевзувається в стрибку три рази.
Нахвалював Рибальський в кожному пості до моменту поки комплекс не заглох безповоротно.
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Додано: Нед 17 лис, 2024 12:35
Хомякоид
Знову проблеми з енергетикою.
Ще зими немає, а електроенергія в дефіциті.
Це означає, що треба вводити лімітування. Наприклад, 50 кВт на квартиру - одна ціна Х, 100 кВт - друга ціна 1,5Х. Більше 100 кВт - ціна 5Х.
Тоді е/е вистачить хоча би на освітлення.
Але уроди на це не підуть. Як можна, охлос ще взбунтується, скине успішних клоунів-просирачів з Олімпу, на який вони якимось дивом трапили. Навіть до петлюрівського вагончика не встигнути добігти.
Я недарма писав ще до 2014 року, про самостійних дерибан-керманичів: "Как вы братцы, не садитесь, а в музыканты - не годитесь!"
Страна крепких бесхозяйственников, кули поделаешь.
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Додано: Нед 17 лис, 2024 13:05
Интересно, сколько стоит сейчас в Киеве нанять строителя с улицы?
Чтобы затянуть потолок беспещанкой или унитаз поменять?
Если бы я был строителем, я брал бы 300 дол за вызов и минимум 500-1000 дол за одноразовую работу.
Чтобы уроды хоть что то научились делать своими кривыми ленивыми руками. Не только плакать на видеокамеру и рекламировать недобуды для лохов. Или платили, по полной программе.
Pridurki должны усвоить, что дешёвых работников и дешёвой электроэнергии уже нет и не будет
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Додано: Нед 17 лис, 2024 13:33
Frant
дешёвых работников и дешёвой электроэнергии уже нет и не будет
За е/е згоден, а от за «робітників».. Оплата робіт буде відповідати ринку: якщо зарплати в країні впадуть до 300 дол в середньому, то і плиткар буде класти за 10 доларів квадрат. Все повʼязано.
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