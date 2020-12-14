А до Польщі поїдуть
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лис, 2024 13:38
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 17 лис, 2024 13:43
Хтось може і поїде. А хтось підрахує, як різницю в тарифі - кв.м. зʼїсть оренда житла , неможливість бачити дітей та інші моменти.
Мені Африка цікава лише тим, що там на Мі8 в 6 разів більше оплата за місяць, ніж в Україні на Airbus Н145. І в 4 рази більше, ніж в Польщі на ньому ж. А їхати, бо на 50% більше - це маячня.
Додано: Нед 17 лис, 2024 13:58
По-перше після відміни тимчасового захисту не всі зможуть. По-друге - в тій Польщі вже українського таксиста не дуже зустрінеш. Все більше з Азії вихідців. Таке чекає й на плиткарів. А якщо ще приймуть в Унію БіГ, Македонію, Сербію і інших, то і мешканцям тих країн буде простіше шаритись по Європі в пошуках заробітків, як свого часу полякам.
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