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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12083120841208512086
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 13:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Hotab написав:Оплата робіт буде відповідати ринку: якщо зарплати в країні впадуть до 300 дол в середньому, то і плиткар буде класти за 10 доларів квадрат. Все повʼязано


А до Польщі поїдуть
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 13:43

  fox767676 написав:
  Hotab написав:Оплата робіт буде відповідати ринку: якщо зарплати в країні впадуть до 300 дол в середньому, то і плиткар буде класти за 10 доларів квадрат. Все повʼязано


А до Польщі поїдуть

Хтось може і поїде. А хтось підрахує, як різницю в тарифі - кв.м. зʼїсть оренда житла , неможливість бачити дітей та інші моменти.
Мені Африка цікава лише тим, що там на Мі8 в 6 разів більше оплата за місяць, ніж в Україні на Airbus Н145. І в 4 рази більше, ніж в Польщі на ньому ж. А їхати, бо на 50% більше - це маячня.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 13:58

  fox767676 написав:
  Hotab написав:Оплата робіт буде відповідати ринку: якщо зарплати в країні впадуть до 300 дол в середньому, то і плиткар буде класти за 10 доларів квадрат. Все повʼязано


А до Польщі поїдуть

По-перше після відміни тимчасового захисту не всі зможуть. По-друге - в тій Польщі вже українського таксиста не дуже зустрінеш. Все більше з Азії вихідців. Таке чекає й на плиткарів. А якщо ще приймуть в Унію БіГ, Македонію, Сербію і інших, то і мешканцям тих країн буде простіше шаритись по Європі в пошуках заробітків, як свого часу полякам.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 14:59

  gonchik74 написав:
  fox767676 написав:
  Hotab написав:Оплата робіт буде відповідати ринку: якщо зарплати в країні впадуть до 300 дол в середньому, то і плиткар буде класти за 10 доларів квадрат. Все повʼязано


А до Польщі поїдуть

По-перше після відміни тимчасового захисту не всі зможуть. По-друге - в тій Польщі вже українського таксиста не дуже зустрінеш. Все більше з Азії вихідців. Таке чекає й на плиткарів. А якщо ще приймуть в Унію БіГ, Македонію, Сербію і інших, то і мешканцям тих країн буде простіше шаритись по Європі в пошуках заробітків, як свого часу полякам.

Мешканцям вищеперерахованих країн і раніше нічого не заважало шаритись по Европах. Господар апартаментів в Албанії де я вже відпочивають 9 років поспіль, якось сказав, що за різні будівельні, ремонтні роботи він часом платить більше ніж в Афінах(де він живе постійно), бо всі рох"їхались і немає кому працювати.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 15:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Наша химичка в Ирландии уже назначена нач.отдела. Оказалась толковой. Сварщики после демонстрации сварочного шва - сразу на нормальную работу. Слух о рукастых украинцах быстро распространяется.
Меня просто убивают самоуверенные ура патриоты, которые думают, что специалисты будут им тут терпеть и ждать .
Учитесь сами копаться в канализации. Временная защита уже до 26 года и будет ещё и ещё.
Уже сегодня заплатите 2000 грн только за выезд сантехника за город, чтобы просто течь посмотреть
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 15:59

  Бетон написав:Наша химичка в Ирландии уже назначена нач.отдела. Оказалась толковой. Сварщики после демонстрации сварочного шва - сразу на нормальную работу. Слух о рукастых украинцах быстро распространяется.
Меня просто убивают самоуверенные ура патриоты, которые думают, что специалисты будут им тут терпеть и ждать .
Учитесь сами копаться в канализации. Временная защита уже до 26 года и будет ещё и ещё.
Уже сегодня заплатите 2000 грн только за выезд сантехника за город, чтобы просто течь посмотреть

Я брав би по 1000 доларів, за проїзд до котеджах і огляду місця ремонту.
І сам ремонт не менше 1000 дол.
І офіційно затвердив би такі ціни, для Ыліти

Бетон, а ти що вмієш робити?
Ти ніякий не мостобудівник.
Самозванець, який раніше впарював новобуди лохам.
Сам здатен що руками зробити?
Хоча би дерев'яний туалет чи собачу будку? Чи унітаз замінити?
Скоро ці навики тобі згодяться, для виживання.

Цікаво, ким працює у Відні бувший одесит, який раніше активно рекламував тут Рибальський. Сподіваюсь, його взяли вантажником в місцевий АТБ
Frant
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