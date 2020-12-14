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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12084120851208612087>
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 13:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Hotab написав:Оплата робіт буде відповідати ринку: якщо зарплати в країні впадуть до 300 дол в середньому, то і плиткар буде класти за 10 доларів квадрат. Все повʼязано


А до Польщі поїдуть
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 13:43

  fox767676 написав:
  Hotab написав:Оплата робіт буде відповідати ринку: якщо зарплати в країні впадуть до 300 дол в середньому, то і плиткар буде класти за 10 доларів квадрат. Все повʼязано


А до Польщі поїдуть

Хтось може і поїде. А хтось підрахує, як різницю в тарифі - кв.м. зʼїсть оренда житла , неможливість бачити дітей та інші моменти.
Мені Африка цікава лише тим, що там на Мі8 в 6 разів більше оплата за місяць, ніж в Україні на Airbus Н145. І в 4 рази більше, ніж в Польщі на ньому ж. А їхати, бо на 50% більше - це маячня.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 13:58

  fox767676 написав:
  Hotab написав:Оплата робіт буде відповідати ринку: якщо зарплати в країні впадуть до 300 дол в середньому, то і плиткар буде класти за 10 доларів квадрат. Все повʼязано


А до Польщі поїдуть

По-перше після відміни тимчасового захисту не всі зможуть. По-друге - в тій Польщі вже українського таксиста не дуже зустрінеш. Все більше з Азії вихідців. Таке чекає й на плиткарів. А якщо ще приймуть в Унію БіГ, Македонію, Сербію і інших, то і мешканцям тих країн буде простіше шаритись по Європі в пошуках заробітків, як свого часу полякам.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 14:59

  gonchik74 написав:
  fox767676 написав:
  Hotab написав:Оплата робіт буде відповідати ринку: якщо зарплати в країні впадуть до 300 дол в середньому, то і плиткар буде класти за 10 доларів квадрат. Все повʼязано


А до Польщі поїдуть

По-перше після відміни тимчасового захисту не всі зможуть. По-друге - в тій Польщі вже українського таксиста не дуже зустрінеш. Все більше з Азії вихідців. Таке чекає й на плиткарів. А якщо ще приймуть в Унію БіГ, Македонію, Сербію і інших, то і мешканцям тих країн буде простіше шаритись по Європі в пошуках заробітків, як свого часу полякам.

Мешканцям вищеперерахованих країн і раніше нічого не заважало шаритись по Европах. Господар апартаментів в Албанії де я вже відпочивають 9 років поспіль, якось сказав, що за різні будівельні, ремонтні роботи він часом платить більше ніж в Афінах(де він живе постійно), бо всі рох"їхались і немає кому працювати.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 15:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Наша химичка в Ирландии уже назначена нач.отдела. Оказалась толковой. Сварщики после демонстрации сварочного шва - сразу на нормальную работу. Слух о рукастых украинцах быстро распространяется.
Меня просто убивают самоуверенные ура патриоты, которые думают, что специалисты будут им тут терпеть и ждать .
Учитесь сами копаться в канализации. Временная защита уже до 26 года и будет ещё и ещё.
Уже сегодня заплатите 2000 грн только за выезд сантехника за город, чтобы просто течь посмотреть
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 19:25

  Бетон написав:Наша химичка в Ирландии уже назначена нач.отдела. Оказалась толковой. Сварщики после демонстрации сварочного шва - сразу на нормальную работу. Слух о рукастых украинцах быстро распространяется.
Меня просто убивают самоуверенные ура патриоты, которые думают, что специалисты будут им тут терпеть и ждать .
Учитесь сами копаться в канализации. Временная защита уже до 26 года и будет ещё и ещё.
Уже сегодня заплатите 2000 грн только за выезд сантехника за город, чтобы просто течь посмотреть

Несколько вопросов ...

Какая химичка ? У тебя ТОВки по ремонту квартир и домов.
Какая там химия. Цементно-песчаную смесь с клеем ПВА мешать, чи шо ? )

И почему ты, такой офигенный специалист, всё ещё в Украине ?
Декабрь близко )

PS. Я даже не говорю, что языковой барьер.
У химички должен быть не просто английский, а английский по терминам научной химии

Сварщику проще
Сварщик должен понимать, что от него хотят сварить шов
И как-то сносно говорить, чуть лучше, чем - май нейм из Сварщик
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 17 лис, 2024 19:38, всього редагувалось 2 разів.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 19:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

pesikot написав:
  Бетон написав:Наша химичка в Ирландии уже назначена нач.отдела. Оказалась толковой. Сварщики после демонстрации сварочного шва - сразу на нормальную работу. Слух о рукастых украинцах быстро распространяется.
Меня просто убивают самоуверенные ура патриоты, которые думают, что специалисты будут им тут терпеть и ждать .
Учитесь сами копаться в канализации. Временная защита уже до 26 года и будет ещё и ещё.
Уже сегодня заплатите 2000 грн только за выезд сантехника за город, чтобы просто течь посмотреть

Несколько вопросов ...

Какая химичка ? У тебя ТОВки по ремонту квартир и домов.
Какая там химия. Цементно-песчаную смесь с клеем ПВА мешать, чи шо ? )

И почему ты, такой офигенный специалист, всё ещё в Украине ?
Декабрь близко )
Є така штука - будівельна хімія. Мабуть от по ній спеціаліст.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 20:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Уже сегодня заплатите 2000 грн только за выезд сантехника за город, чтобы просто течь посмотреть

если просто посмотреть могу приехать за 1900, если компактно несколько просмотров то и дешевле)
вам откат на карту)
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 20:23

  Faceless написав:
pesikot написав:
  Бетон написав:Наша химичка в Ирландии уже назначена нач.отдела. Оказалась толковой. Сварщики после демонстрации сварочного шва - сразу на нормальную работу. Слух о рукастых украинцах быстро распространяется.
Меня просто убивают самоуверенные ура патриоты, которые думают, что специалисты будут им тут терпеть и ждать .
Учитесь сами копаться в канализации. Временная защита уже до 26 года и будет ещё и ещё.
Уже сегодня заплатите 2000 грн только за выезд сантехника за город, чтобы просто течь посмотреть

Несколько вопросов ...

Какая химичка ? У тебя ТОВки по ремонту квартир и домов.
Какая там химия. Цементно-песчаную смесь с клеем ПВА мешать, чи шо ? )

И почему ты, такой офигенный специалист, всё ещё в Украине ?
Декабрь близко )
Є така штука - будівельна хімія. Мабуть от по ній спеціаліст.

наша - мається на увазі українка. хімічка з лабораторії взагалі не звязано з будівництвом

почему я в Украине? ты у своих дружков спроси в пикселе на бусах.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 20:34

  Прохожий написав:
  Бетон написав:Уже сегодня заплатите 2000 грн только за выезд сантехника за город, чтобы просто течь посмотреть

если просто посмотреть могу приехать за 1900, если компактно несколько просмотров то и дешевле)
вам откат на карту)

ну... если вы нюхом чувствуете течь) то и больше дадут
Бетон
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  #<1 ... 12084120851208612087>
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