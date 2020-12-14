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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12084120851208612087
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 20:43

  Бетон написав:
  Прохожий написав:
  Бетон написав:Уже сегодня заплатите 2000 грн только за выезд сантехника за город, чтобы просто течь посмотреть

если просто посмотреть могу приехать за 1900, если компактно несколько просмотров то и дешевле)
вам откат на карту)

ну... если вы нюхом чувствуете течь) то и больше дадут

ну...вы же написали "посмотреть")
со зрением у меня неплохо, и даже есть фонарик на всякий случай)

а если "понюхать" то это уже дороже, да)))
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 20:49

  Бетон написав:наша - мається на увазі українка. хімічка з лабораторії взагалі не звязано з будівництвом

почему я в Украине? ты у своих дружков спроси в пикселе на бусах.

А какое отношение ты имеешь к Украине ? Чтобы говорить, что украинка твоя

Далее

Ранее, была твоя версия, что ты беженец в Польше.
Потом, вернулся в Украину.
С чего бы это ?

Чуть позже, ты писал, что в декабре этого 2024 года, уедешь с концами.
И была версия, что какой-то судья тебе мешает

Интересно какой ? Явно польский
Потому что, получить статус беженца, а потом свалить на историческую родину - это запрет на въезд в страну, где получил статус беженца. Как и в весь ЄС

Теперь версия, что это пиксели на бусиках мешают отцу, непонятного количества детей, выехать )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 21:13

  pesikot написав:
  Бетон написав:наша - мається на увазі українка. хімічка з лабораторії взагалі не звязано з будівництвом

почему я в Украине? ты у своих дружков спроси в пикселе на бусах.


Интересно какой ? Явно польский
Потому что, получить статус беженца, а потом свалить на историческую родину - это запрет на въезд в страну, где получил статус беженца. Как и в весь ЄС

Що дає такий ефект. Теж спробував би)
gonchik74
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  #<1 ... 12084120851208612087
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