Бетон написав:
ну... если вы нюхом чувствуете течь) то и больше дадут
ну...вы же написали "посмотреть")
со зрением у меня неплохо, и даже есть фонарик на всякий случай)
а если "понюхать" то это уже дороже, да)))
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Додано: Нед 17 лис, 2024 20:43
ну...вы же написали "посмотреть")
со зрением у меня неплохо, и даже есть фонарик на всякий случай)
а если "понюхать" то это уже дороже, да)))
Додано: Нед 17 лис, 2024 20:49
А какое отношение ты имеешь к Украине ? Чтобы говорить, что украинка твоя
Далее
Ранее, была твоя версия, что ты беженец в Польше.
Потом, вернулся в Украину.
С чего бы это ?
Чуть позже, ты писал, что в декабре этого 2024 года, уедешь с концами.
И была версия, что какой-то судья тебе мешает
Интересно какой ? Явно польский
Потому что, получить статус беженца, а потом свалить на историческую родину - это запрет на въезд в страну, где получил статус беженца. Как и в весь ЄС
Теперь версия, что это пиксели на бусиках мешают отцу, непонятного количества детей, выехать )
Додано: Нед 17 лис, 2024 21:13
Що дає такий ефект. Теж спробував би)
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