Бетон написав:
ну... если вы нюхом чувствуете течь) то и больше дадут
ну...вы же написали "посмотреть")
со зрением у меня неплохо, и даже есть фонарик на всякий случай)
а если "понюхать" то это уже дороже, да)))
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Додано: Нед 17 лис, 2024 20:43
ну...вы же написали "посмотреть")
со зрением у меня неплохо, и даже есть фонарик на всякий случай)
а если "понюхать" то это уже дороже, да)))
Додано: Нед 17 лис, 2024 20:49
А какое отношение ты имеешь к Украине ? Чтобы говорить, что украинка твоя
Далее
Ранее, была твоя версия, что ты беженец в Польше.
Потом, вернулся в Украину.
С чего бы это ?
Чуть позже, ты писал, что в декабре этого 2024 года, уедешь с концами.
И была версия, что какой-то судья тебе мешает
Интересно какой ? Явно польский
Потому что, получить статус беженца, а потом свалить на историческую родину - это запрет на въезд в страну, где получил статус беженца. Как и в весь ЄС
Теперь версия, что это пиксели на бусиках мешают отцу, непонятного количества детей, выехать )
Додано: Нед 17 лис, 2024 21:13
Що дає такий ефект? Теж спробував би)
Додано: Пон 18 лис, 2024 01:03
В Киеве, цены на работу мастеров в целом выше хорватских.
Говорят за риск передвижения по городу.
И не за любую работу берется. Выбирают выгодные и удобные заказы.
Додано: Пон 18 лис, 2024 05:39
Щоб було подорожче
Додано: Пон 18 лис, 2024 08:05
Чудова новина.
Хоч якісь незручності в житті укро-Ыліти. Вона уявлення не має, що йде війна, що люди гинуть, що є величезні проблеми з електроенергіжю.
Вони живуть собі в своєму жирному несудимому світі,і як показує навіть цей форум, не бажають знати. Тихо і мовчки дерибанять територію і готують собі запасні аеродроми. Хто бідніший - запасає гуталін і щітки, щоб чистити чоботи новій владі
Как ситуация с баллистическими ракетами в стране крепких бесхозяйственников? Зелёные дерибан-клоуны, наследники грушевского винниченка, махна и януковича, за 5,5 лет наладили массовое производство?
Перевели экономику на военные рельсы?
Или собираются далее сдавать территорию, до польского кордона?
Или сдавать "не собираются", но останавливать московские войска собираются мирными планами? Номер 1, 2, ... 1002?
Додано: Пон 18 лис, 2024 08:31
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
божевільному діду знову настав час охолонути в бані, яке ж огидне створіння, власне як і вся українська вища освіта
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