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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лис, 2024 20:43
Бетон написав: Прохожий написав: Бетон написав:
Уже сегодня заплатите 2000 грн только за выезд сантехника за город, чтобы просто течь посмотреть
если просто посмотреть могу приехать за 1900, если компактно несколько просмотров то и дешевле)
вам откат на карту)
ну... если вы нюхом чувствуете течь) то и больше дадут
ну...вы же написали "посмотреть")
со зрением у меня неплохо, и даже есть фонарик на всякий случай)
а если "понюхать" то это уже дороже, да)))
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Додано: Нед 17 лис, 2024 20:49
Бетон написав:
наша - мається на увазі українка. хімічка з лабораторії взагалі не звязано з будівництвом
почему я в Украине? ты у своих дружков спроси в пикселе на бусах.
А какое отношение ты имеешь к Украине ? Чтобы говорить, что украинка твоя
Далее
Ранее, была твоя версия, что ты беженец в Польше.
Потом, вернулся в Украину.
С чего бы это ?
Чуть позже, ты писал, что в декабре этого 2024 года, уедешь с концами.
И была версия, что какой-то судья тебе мешает
Интересно какой ? Явно польский
Потому что, получить статус беженца, а потом свалить на историческую родину - это запрет на въезд в страну, где получил статус беженца. Как и в весь ЄС
Теперь версия, что это пиксели на бусиках мешают отцу, непонятного количества детей, выехать )
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pesikot
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Додано: Нед 17 лис, 2024 21:13
pesikot написав: Бетон написав:
наша - мається на увазі українка. хімічка з лабораторії взагалі не звязано з будівництвом
почему я в Украине? ты у своих дружков спроси в пикселе на бусах.
Интересно какой ? Явно польский
Потому что, получить статус беженца, а потом свалить на историческую родину - это запрет на въезд в страну, где получил статус беженца. Как и в весь ЄС
Що дає такий ефект? Теж спробував би)
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gonchik74
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Додано: Пон 18 лис, 2024 01:03
Бетон написав:
Учитесь сами копаться в канализации. Временная защита уже до 26 года и будет ещё и ещё.
Уже сегодня заплатите 2000 грн только за выезд сантехника за город, чтобы просто течь посмотреть
В Киеве, цены на работу мастеров в целом выше хорватских.
Говорят за риск передвижения по городу.
И не за любую работу берется. Выбирают выгодные и удобные заказы.
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UA
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Додано: Пон 18 лис, 2024 05:39
UA написав: Бетон написав:
Учитесь сами копаться в канализации. Временная защита уже до 26 года и будет ещё и ещё.
Уже сегодня заплатите 2000 грн только за выезд сантехника за город, чтобы просто течь посмотреть
В Киеве, цены на работу мастеров в целом выше хорватских.
Говорят за риск передвижения по городу.
И не за любую работу берется. Выбирают выгодные и удобные заказы.
Щоб було подорожче
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Investor_K
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Додано: Пон 18 лис, 2024 08:05
Investor_K написав: UA написав: Бетон написав:
Учитесь сами копаться в канализации. Временная защита уже до 26 года и будет ещё и ещё.
Уже сегодня заплатите 2000 грн только за выезд сантехника за город, чтобы просто течь посмотреть
В Киеве, цены на работу мастеров в целом выше хорватских.
Говорят за риск передвижения по городу.
И не за любую работу берется. Выбирают выгодные и удобные заказы.
Щоб було подорожче
Чудова новина.
Хоч якісь незручності в житті укро-Ыліти. Вона уявлення не має, що йде війна, що люди гинуть, що є величезні проблеми з електроенергіжю.
Вони живуть собі в своєму жирному несудимому світі,і як показує навіть цей форум, не бажають знати. Тихо і мовчки дерибанять територію і готують собі запасні аеродроми. Хто бідніший - запасає гуталін і щітки, щоб чистити чоботи новій владі
Как ситуация с баллистическими ракетами в стране крепких бесхозяйственников? Зелёные дерибан-клоуны, наследники грушевского винниченка, махна и януковича, за 5,5 лет наладили массовое производство?
Перевели экономику на военные рельсы?
Или собираются далее сдавать территорию, до польского кордона?
Или сдавать "не собираются", но останавливать московские войска собираются мирными планами? Номер 1, 2, ... 1002?
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Frant
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Додано: Пон 18 лис, 2024 08:31
божевільному діду знову настав час охолонути в бані, яке ж огидне створіння, власне як і вся українська вища освіта
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kingkongovets
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Додано: Пон 18 лис, 2024 09:28
kingkongovets написав:
божевільному діду знову настав час охолонути в бані, яке ж огидне створіння, власне як і вся українська вища освіта
lk
Чим тобі заважають люди з повноцінною вищою освітою, з справжніми (некупленними) дипломами?
Надто розумні для тебе?
Відчуваєш свою меншовартість, бувший трієшник?
Ти вже приготував щітку і гуталін, щоб чистити чоботи новій владі?
Чи надерибанив на нерухомість в ЄС?
Як там парки і тоннелі метро під час війни? Будуються? Для кого? Для нової влади???
П.С. Який же ти убогий, як і всі бувші трієшники!
Ліфтьор чи таксист чи клоун - може випадково зайняти високу посаду. Тимчасово. Проте наслідки такого господарювання - реально страшні.
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Frant
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Додано: Пон 18 лис, 2024 10:36
Frant написав: kingkongovets написав:
божевільному діду знову настав час охолонути в бані, яке ж огидне створіння, власне як і вся українська вища освіта
lk
Чим тобі заважають люди з повноцінною вищою освітою, з справжніми (некупленними) дипломами?
Надто розумні для тебе?
Відчуваєш свою меншовартість, бувший трієшник?
Ти вже приготував щітку і гуталін, щоб чистити чоботи новій владі?
Чи надерибанив на нерухомість в ЄС?
Як там парки і тоннелі метро під час війни? Будуються? Для кого? Для нової влади???
П.С. Який же ти убогий, як і всі бувші трієшники!
Ліфтьор чи таксист чи клоун - може випадково зайняти високу посаду. Тимчасово. Проте наслідки такого господарювання - реально страшні.
Кінгконга на мило?
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Investor_K
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