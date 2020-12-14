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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лис, 2024 12:12
Хомякоид написав: Frant написав:
А де наші рожевоокулярники?
Які постійно писали з Польщі і Швейцарії про "даражай" і "дехвіцит" житла, особливо їлітного?
Як тільки з ОП рибальських та всяких оранжів перестали платити за пости народ зразу драпанув за кордон.
Окуїтільні історії про Київ як пуп землі та псевдобогемне життя з відвідуванням театрів враз закінчилось
Де платять?, я теж хочу
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Додано: Пон 18 лис, 2024 13:25
Не Київ. Продано 3к квартиру, будинок приблизно 1980р, панелька. Газове автономне опалення. Стояла пуста більше двох років. Ціну встановив по верху аналогічних (якщо не враховувати неадекватні бажання деяких продавців). Майже ноль зацікавленості. Став знижати ціну, щоб нащупати реальну. Знижав в три етапи. На дисконті 6% та 10% від початкової ціни майже відсутній інтерес (ріелторів не враховую). На дисконті 14% одразу після зниження ціни два дзвінки від заціквалених. Через пару годин огляди підряд по 10 хвилин на кожного. Перші, з ріелтором, одразу повідомляють, що готові купувати. Ціну повідомив, яку хочу отримати на руки (щоб не було як у Страйкера))). В договорі завдатку вказали, що всі витрати по оформленню несе завдаткодавець. Додатково ні за що не платив. Кошти отримані готівкою, у нотаріуса перераховані та перевірені. В угоді купівлі-продажу вказано, що кошти отримано до заключення договору в повному обсязі. Покупець військовий, приїхав з Запорізського напрмку у відпустку. На огляді була дружина з ріелтором. Оформлювали на мати військового.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 13:44
Бетон написав: UA написав: Бетон написав:
Наприклад є квартира в Славутич за 54 куе. Загальна вартість буде 80 куе.
Оренда 600.
9 річних. Що заважає?
За неделю уйдет в оренду?
Или будет ждать своего ценителя?
Судя по тому, что мне звонят по квартире, которой уже нет три года, уйдёт
Кто звонит?
Реальные арендаторы?
Мене тоже звонят по объектам которые сложно сдавались, и которые я продал лет 5 назад по этой причине.
Скажи по телефону, что актуально и готов к показу в любое время.
Все поймешь.
Такой большой, а рылам веришь.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 13:50
Бетон написав:
Ось ось аеропорт відкриють, які забивать вікна?
Час купувать
Брать на все?
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