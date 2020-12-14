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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лис, 2024 12:12
Хомякоид написав: Frant написав:
А де наші рожевоокулярники?
Які постійно писали з Польщі і Швейцарії про "даражай" і "дехвіцит" житла, особливо їлітного?
Як тільки з ОП рибальських та всяких оранжів перестали платити за пости народ зразу драпанув за кордон.
Окуїтільні історії про Київ як пуп землі та псевдобогемне життя з відвідуванням театрів враз закінчилось
Де платять?, я теж хочу
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Додано: Пон 18 лис, 2024 13:25
Не Київ. Продано 3к квартиру, будинок приблизно 1980р, панелька. Газове автономне опалення. Стояла пуста більше двох років. Ціну встановив по верху аналогічних (якщо не враховувати неадекватні бажання деяких продавців). Майже ноль зацікавленості. Став знижати ціну, щоб нащупати реальну. Знижав в три етапи. На дисконті 6% та 10% від початкової ціни майже відсутній інтерес (ріелторів не враховую). На дисконті 14% одразу після зниження ціни два дзвінки від заціквалених. Через пару годин огляди підряд по 10 хвилин на кожного. Перші, з ріелтором, одразу повідомляють, що готові купувати. Ціну повідомив, яку хочу отримати на руки (щоб не було як у Страйкера))). В договорі завдатку вказали, що всі витрати по оформленню несе завдаткодавець. Додатково ні за що не платив. Кошти отримані готівкою, у нотаріуса перераховані та перевірені. В угоді купівлі-продажу вказано, що кошти отримано до заключення договору в повному обсязі. Покупець військовий, приїхав з Запорізського напрмку у відпустку. На огляді була дружина з ріелтором. Оформлювали на мати військового.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 13:44
Бетон написав: UA написав: Бетон написав:
Наприклад є квартира в Славутич за 54 куе. Загальна вартість буде 80 куе.
Оренда 600.
9 річних. Що заважає?
За неделю уйдет в оренду?
Или будет ждать своего ценителя?
Судя по тому, что мне звонят по квартире, которой уже нет три года, уйдёт
Кто звонит?
Реальные арендаторы?
Мене тоже звонят по объектам которые сложно сдавались, и которые я продал лет 5 назад по этой причине.
Скажи по телефону, что актуально и готов к показу в любое время.
Все поймешь.
Такой большой, а рылам веришь.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 13:50
Бетон написав:
Ось ось аеропорт відкриють, які забивать вікна?
Час купувать
Брать на все?
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Додано: Пон 18 лис, 2024 18:48
whois2010 написав:
Не Київ. Продано 3к квартиру, будинок приблизно 1980р, панелька. Газове автономне опалення. Стояла пуста більше двох років. Ціну встановив по верху аналогічних (якщо не враховувати неадекватні бажання деяких продавців). Майже ноль зацікавленості. Став знижати ціну, щоб нащупати реальну. Знижав в три етапи. На дисконті 6% та 10% від початкової ціни майже відсутній інтерес (ріелторів не враховую). На дисконті 14% одразу після зниження ціни два дзвінки від заціквалених. Через пару годин огляди підряд по 10 хвилин на кожного. Перші, з ріелтором, одразу повідомляють, що готові купувати. Ціну повідомив, яку хочу отримати на руки
(щоб не було як у Страйкера))). В договорі завдатку вказали, що всі витрати по оформленню несе завдаткодавець. Додатково ні за що не платив. Кошти отримані готівкою, у нотаріуса перераховані та перевірені. В угоді купівлі-продажу вказано, що кошти отримано до заключення договору в повному обсязі. Покупець військовий, приїхав з Запорізського напрмку у відпустку. На огляді була дружина з ріелтором. Оформлювали на мати військового
.
Дещо дивне оформлення 3к на мати військового ... ну то таке ... під кожною стріхою - своя втіха ...
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pesikot
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Додано: Пон 18 лис, 2024 21:11
pesikot написав: whois2010 написав:
Не Київ. Продано 3к квартиру, будинок приблизно 1980р, панелька. Газове автономне опалення. Стояла пуста більше двох років. Ціну встановив по верху аналогічних (якщо не враховувати неадекватні бажання деяких продавців). Майже ноль зацікавленості. Став знижати ціну, щоб нащупати реальну. Знижав в три етапи. На дисконті 6% та 10% від початкової ціни майже відсутній інтерес (ріелторів не враховую). На дисконті 14% одразу після зниження ціни два дзвінки від заціквалених. Через пару годин огляди підряд по 10 хвилин на кожного. Перші, з ріелтором, одразу повідомляють, що готові купувати. Ціну повідомив, яку хочу отримати на руки
(щоб не було як у Страйкера))). В договорі завдатку вказали, що всі витрати по оформленню несе завдаткодавець. Додатково ні за що не платив. Кошти отримані готівкою, у нотаріуса перераховані та перевірені. В угоді купівлі-продажу вказано, що кошти отримано до заключення договору в повному обсязі. Покупець військовий, приїхав з Запорізського напрмку у відпустку. На огляді була дружина з ріелтором. Оформлювали на мати військового
.
Дещо дивне оформлення 3к на мати військового ... ну то таке ... під кожною стріхою - своя втіха ...
Твой котячий мозк просто не знает как делаются деньги.
А теперь он с женой возьмёт ещё и е оселю
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Додано: Пон 18 лис, 2024 21:23
UA написав:
Твой котячий мозк просто не знает как делаются деньги.
впрос не мне, но...
...дай угадаю
ячейки лифов с гаражной разборки?
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Додано: Пон 18 лис, 2024 21:58
UA написав: pesikot написав: whois2010 написав:
Не Київ. Продано 3к квартиру, будинок приблизно 1980р, панелька. Газове автономне опалення. Стояла пуста більше двох років. Ціну встановив по верху аналогічних (якщо не враховувати неадекватні бажання деяких продавців). Майже ноль зацікавленості. Став знижати ціну, щоб нащупати реальну. Знижав в три етапи. На дисконті 6% та 10% від початкової ціни майже відсутній інтерес (ріелторів не враховую). На дисконті 14% одразу після зниження ціни два дзвінки від заціквалених. Через пару годин огляди підряд по 10 хвилин на кожного. Перші, з ріелтором, одразу повідомляють, що готові купувати. Ціну повідомив, яку хочу отримати на руки
(щоб не було як у Страйкера))). В договорі завдатку вказали, що всі витрати по оформленню несе завдаткодавець. Додатково ні за що не платив. Кошти отримані готівкою, у нотаріуса перераховані та перевірені. В угоді купівлі-продажу вказано, що кошти отримано до заключення договору в повному обсязі. Покупець військовий, приїхав з Запорізського напрмку у відпустку. На огляді була дружина з ріелтором. Оформлювали на мати військового
.
Дещо дивне оформлення 3к на мати військового ... ну то таке ... під кожною стріхою - своя втіха ...
Твой котячий мозк просто не знает как делаются деньги.
А теперь он с женой возьмёт ещё и е оселю
Мой котячий мозг знает, что когда оформляется на маму мужа, то это значит, что жене ничего не обломится, в случае чего
А случаев с военным есть много
А в хорошем случае, купить и на маму и е-оселю оформить - это как
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pesikot
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Додано: Пон 18 лис, 2024 22:49
UA
Твой котячий мозк просто не знает
То твой не знает.
Это вообще общее правило вояк: оформляй так, чтоб ей не обломилось.
Я не знаю как это терпят жены… А, Хотя знаю. Аргумент: мы ж стоим в очереди на квартиру от армии, нам нельзя на себя.
Но понятно что основная идея- куй ей если что.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 23:13
Мерзко это, как, в общем-то, и сама жизнь. Кого ты защищать собрался, если собственной жене не доверяешь. Я отдал в эквиваленте таких панелек - штук 15. тыщ 100 украли. и в петлю не лезу.
по крайней мере пока
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