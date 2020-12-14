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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12082120831208412085
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 23:16

  UA написав:
  Бетон написав:Ось ось аеропорт відкриють, які забивать вікна?
Час купувать

Брать на все?

а давайте делать всё против шерсти.
как говорил песикот, мухи не могут ошибаться. так давайте выпьем, вернее, брать на все
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 00:49

  Hotab написав:UA
Твой котячий мозк просто не знает


То твой не знает.
Это вообще общее правило вояк: оформляй так, чтоб ей не обломилось.
Я не знаю как это терпят жены… А, Хотя знаю. Аргумент: мы ж стоим в очереди на квартиру от армии, нам нельзя на себя.
Но понятно что основная идея- куй ей если что.

От жлобства одни неудобства.
Тема про военных которые воюют (те которые трактористами - строителями были), а не про профессиональных военных мирного времени.
UA
 
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